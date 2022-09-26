Nhiều lần “đi quá giới hạn” với bạn gái nhí, nam thanh niên bị khởi tố

Đời sống 26/09/2022 10:35

Trong thời gian hẹn hò, Hùng và cô bạn gái nhí đã nhiều lần "đi quá giới hạn".

Theo thông tin từ Thanh Niên, tối 25.9, Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phi Hùng (22 tuổi, quê tại xã Tiên Động, H.Tứ Kỳ, Hải Dương; tạm trú P.Trung Phụng, Q.Đống Đa) để làm rõ tội "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Zingnews cho biết, tháng 11/2021, Hùng và M. (sinh năm 2007) quen biết nhau qua mạng xã hội. Sau đó, 2 người này phát sinh tình cảm yêu đương.

Nhiều lần “đi quá giới hạn” với bạn gái nhí, nam thanh niên bị khởi tố - Ảnh 1
Bị can Nguyễn Phi Hùng - Ảnh: Thanh Niên

Thời gian đó, Hùng hẹn gặp và M. về nhà trọ của mình ở quận Đống Đa để tâm sự. Được bạn gái đồng ý, Hùng và M. đã quan hệ tình dục. Hùng dùng điện thoại ghi lại video trong quá trình ân ái. Thời điểm này, V. mới 14 tuổi.

Nhiều lần sau đó, Hùng và M. cùng nhau “làm chuyện người lớn” tại chính căn phòng trên.

Cuối tháng 12/2021, Hùng về quê ở Hải Dương sinh sống. Đến tháng 5, bị can quay lại Hà Nội và tiếp tục hẹn hò với M.

Tại thời điểm này, cảnh sát xác định M. chưa đủ 16 tuổi.

Sau khi biết chuyện, gia đình của M. đã trình báo sự việc lên Công an quận Đống Đa. Sự việc bị bại lộ, Hùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình tại cơ quan điều tra.

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Từ khóa:   Giao cấu với trẻ dưới 16 tuổi mạng xã hội khởi tố

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