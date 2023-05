Nhiều công việc ở các thành phố nhỏ Canada chào đón người mới nhập cư

Trong năm 2021, có 64% người nhập cư Canada mới đến Toronto, Montreal, Vancouver và Calgary

Lý do các thành phố này có số lượng người nhập cư lớn vì chúng đáp ứng 4 lý do: cơ hội việc làm, cộng đồng người nhập cư hiện có, hỗ trợ định cư và cơ sở hạ tầng phát triển tốt như giao thông công cộng. Do đó, rõ ràng Canada còn nhiều việc phải làm để giúp những người nhập cư mới hiểu được lợi ích của việc xây dựng cuộc sống bên ngoài các thành phố lớn.

● Cơ hội việc làm ở các thành phố nhỏ hơn

Mối quan tâm hàng đầu của những người mới đến Canada là tìm kiếm cơ hội việc làm. Đa phần đều bị thu hút bởi triển vọng kinh tế của các thành phố lớn, nhưng họ cần biết rằng các thành phố nhỏ hơn cũng có thể mang lại nhiều cơ hội tuyệt vời.

Hiện nay, do dân số già và tỷ lệ sinh thấp nên tỷ lệ thất nghiệp của Canada ở mức 5,7%, mức cao nhất trong lịch sử.

Ngoài ra, một lợi thế hơn nữa cho những người mới đến là các thành phố nhỏ hơn có thị trường lao động ít cạnh tranh hơn, điều này cho phép những người mới đến tìm được việc nhanh hơn so với các thành phố lớn.

● Chi phí nhà ở

Mặc dù Toronto và Vancouver đặc biệt hấp dẫn đối với những người mới đến nhưng chi phí sinh hoạt ở hai thành phố này rất cao. Nhà ở là chi phí lớn nhất đối với người Canada cũng như người nhập cư. Trong những năm gần đây, Toronto và Vancouver đã trở thành hai thành phố có chi phí nhà ở đắt đỏ bậc nhất Canada. Hiện tại, giá thuê trung bình cho một căn hộ hai phòng ngủ ở Toronto là $1.600 và Vancouver là $1,800. Ngay cả khi một người mới đến có thể tìm được một công việc lương cao ở những thành phố này thì việc chi trả chi phí nhà ở cũng rất áp lực đối với họ.

● Chất lượng cuộc sống

Một ưu điểm lớn khác của việc định cư Canada ở thành phố nhỏ hơn là những người mới đến có thể tận hưởng cuộc sống chất lượng hơn so với khi họ chuyển đến một thành phố lớn. Thời gian đi làm có thể ngắn hơn vì số người lưu thông trên đường ít và những người mới đến có thể tiếp cận một loạt các hoạt động khác nhau dựa trên sở thích của mình.

Nhiều thành phố nhỏ ở Canada cung cấp các hoạt động văn hóa và giải trí tương tự như ở các thành phố lớn, nhưng cũng có các hoạt động ngoài trời như trượt tuyết, đi bộ đường dài và nghỉ dưỡng ở các bãi biển. Ngoài ra, những người mới đến có thể dễ dàng kết bạn ở những điểm đến này vì cộng đồng nhỏ và thân thiện.

Có hơn 80 Chương trình nhập cư để lựa chọn

Dù cho Toronto, Montreal, Calgary và Vancouver là những thành phố rất hấp dẫn, những người nhập cư mới nên cân nhắc kỹ lưỡng để chuyển đến một thành phố nhỏ hơn của Canada. Những người mới đến có thể tiếp cận rất nhiều cơ hội việc làm tại các thành phố này cũng như có nhiều con đường nhập cư để lựa chọn. Canada hiện cung cấp hơn 80 danh mục nhập cư theo diện kinh tế, nhiều danh mục trong số đó được ra đời để khuyến khích người nhập cư xây dựng cuộc sống ở các thành phố nhỏ hơn.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về cách định cư canada dễ nhất cũng như mọi thủ tục liên quan, bạn có thể liên hệ với ALLY - Đơn Vị Chuyên Tư Vấn Định Cư và Đầu Tư Canada, với sứ mệnh giúp HIỆN THỰC HÓA GIẤC MƠ ĐỊNH CƯ CANADA CỦA BẠN để được hỗ trợ tư vấn miễn phí. Tại ALLY, chúng tôi cam kết hoạt động dựa trên sự chuyên nghiệp, tận tâm và chính trực, là giải pháp tư vấn định cư an toàn, đáng tin cậy của bạn và gia đình.