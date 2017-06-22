Nhật ký chi tiêu mẹ bỉm sữa 'cười ra nước mắt'

Theo lời của nhân vật, nhà cô có 3 thành viên và chỉ tiêu tối đa đặt ra cho chi tiêu trong gia đình mỗi tháng là 5 triệu đồng. Nhưng cô vẫn bị chồng than là hoang phí và không biết cách tiết kiệm.

Chi tiêu hàng tháng luôn là điều khiến không ít chị em phải đau đầu. Trên trang Facebook, một bà mẹ có tên tài khoản là Ủn Ủn đã chia sẻ nhật ký chi tiêu của gia đình mình và mong được mọi người mách cho cách tiết kiệm.

Chia sẻ của bà mẹ nhanh chóng nhận được sự đồng tình và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của các bà nội trợ, nhất là sự đồng cảm từ những bà mẹ "bỉm sữa" khác.

Phần đông các bà mẹ đều tỏ ra nể phục và cho rằng chi tiêu như vậy là quá tiết kiệm. Một số người khác còn cho rằng, ngoài những khoản trên vẫn có thể phát sinh thêm nhiều thứ khác nữa như sinh nhật, thôi nôi, con ốm đau...

Một gia đình khác mặc dù hai vợ chồng thu nhập hàng tháng lên đến 25 triệu nhưng vẫn không thể tiết kiệm được nhiều vì những khoản chi phí "trên trời".

Qua những chia sẻ trên, chúng ta có thể thấy việc chi tiêu tiết hàng tháng trong gia đình luôn là áp lực rất lớn đối với các mẹ "bỉm sữa". Thậm chí, với thu nhập như hiện nay và giá cả ngày càng leo thang thì việc tiết kiệm là điều không mấy dễ dàng. Chính vì vậy, các ông chồng cần phải cảm thông và cùng gánh vác việc nhà với vợ nhiều hơn nhé!