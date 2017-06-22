Nhật ký chi tiêu mẹ bỉm sữa 'cười ra nước mắt'

Đời sống 22/06/2017 16:40

Chi tiêu hàng tháng trong gia đình luôn là nỗi lo lắng của các bà nội trợ. Để chia sẻ áp lực này, không ít các mẹ bỉm sữa đã đăng nhật ký chi tiêu "cười ra nước mắt" của gia đình mình trên các trang mạng xã hội.

Chi tiêu hàng tháng luôn là điều khiến không ít chị em phải đau đầu. Trên trang Facebook, một bà mẹ có tên tài khoản là Ủn Ủn đã chia sẻ nhật ký chi tiêu của gia đình mình và mong được mọi người mách cho cách tiết kiệm.

Theo lời của nhân vật, nhà cô có 3 thành viên và chỉ tiêu tối đa đặt ra cho chi tiêu trong gia đình mỗi tháng là 5 triệu đồng. Nhưng cô vẫn bị chồng than là hoang phí và không biết cách tiết kiệm. 

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Một chia sẻ của mẹ bỉm sữa nickname Ủn Ủn trên Facebook nhận được nhiều sự quan tâm của chị em - Ảnh: Internet

Chia sẻ của bà mẹ nhanh chóng nhận được sự đồng tình và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của các bà nội trợ, nhất là sự đồng cảm từ những bà mẹ "bỉm sữa" khác.

Nhật ký chi tiêu mẹ bỉm sữa 'cười ra nước mắt' - Ảnh 2
Một chia sẻ khác về nhật ký chi tiêu của gia đình cũng từ bà mẹ một con - Ảnh: Internet

Nhật ký chi tiêu mẹ bỉm sữa 'cười ra nước mắt' - Ảnh 3
Nhật ký chi tiêu hàng tháng của gia đình 3 người khác nhận được sự "đồng cảm" của rất nhiều người - Ảnh: Internet

Phần đông các bà mẹ đều tỏ ra nể phục và cho rằng chi tiêu như vậy là quá tiết kiệm. Một số người khác còn cho rằng, ngoài những khoản trên vẫn có thể phát sinh thêm nhiều thứ khác nữa như sinh nhật, thôi nôi, con ốm đau...

Nhật ký chi tiêu mẹ bỉm sữa 'cười ra nước mắt' - Ảnh 4
Chị em "than trời" với nhiều khoản phát sinh khác - Ảnh: Internet

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Đây là bản chi tiêu chưa kể các khoản phát sinh của gia đình mẹ Sâu - Ảnh: Internet

Một gia đình khác mặc dù hai vợ chồng thu nhập hàng tháng lên đến 25 triệu nhưng vẫn không thể tiết kiệm được nhiều vì những khoản chi phí "trên trời".

Nhật ký chi tiêu mẹ bỉm sữa 'cười ra nước mắt' - Ảnh 6
Thậm chí, hai vợ chồng thu nhập cao cũng không thể tiết kiệm chi tiêu - Ảnh: Internet

Nhật ký chi tiêu mẹ bỉm sữa 'cười ra nước mắt' - Ảnh 7
Các khoản chi tiêu luôn khiến không ít chị em phải đau đầu - Ảnh: Internet

Qua những chia sẻ trên, chúng ta có thể thấy việc chi tiêu tiết hàng tháng trong gia đình luôn là áp lực rất lớn đối với các mẹ "bỉm sữa". Thậm chí, với thu nhập như hiện nay và giá cả ngày càng leo thang thì việc tiết kiệm là điều không mấy dễ dàng. Chính vì vậy, các ông chồng cần phải cảm thông và cùng gánh vác việc nhà với vợ nhiều hơn nhé!

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