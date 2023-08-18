Nhà trường đến tận nhà trao bằng Kỹ sư danh dự cho sinh viên qua đời vì tai nạn giao thông

Đời sống 18/08/2023 06:01

Chưa kịp hoàn thành khóa thực tập, sinh viên Nguyễn Thành Thương đã qua đời vì tai nạn giao thông. Trường Đại học Cửu Long quyết định trao bằng kỹ sư danh dự cho em và trao bằng tới gia đình.

Theo thông tin từ tạp chí điện tử Người đưa tin, ngày 17/8, tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan - Phó Hiệu trưởng Trường Đại Cửu Long cùng đoàn công tác đã đến tận nhà sinh viên Nguyễn Thành Thương (sinh năm 2001) ở ấp Sơn Châu, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) trao bằng kỹ sư danh dự cho gia đình.

Nguyễn Thành Thương là ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, khóa 20, không may qua đời vì tai nạn giao thông vào ngày 7/6. Thương là người hiền lành, chịu khó vươn lên trong cuộc sống. Nhận thấy gia đình khó khăn nên em đã tìm việc làm thêm phụ giúp cha mẹ trang trải việc học hành.

Nhà trường đến tận nhà trao bằng Kỹ sư danh dự cho sinh viên qua đời vì tai nạn giao thông - Ảnh 1
Trường ĐH Cửu Long trao bằng danh dự cho gia đình sinh viên Nguyễn Thành Thương - Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại 

Theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, chia sẻ về sinh viên Nguyễn Thành Thương, Thạc sĩ Cao Văn Thi - Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật công nghệ, Trường ĐH Cửu Long nhận xét: Thương có thái độ học tập rất nghiêm túc, học khá giỏi. Em rất tích cực tham gia tổ chức, hỗ trợ nhiều cuộc thi học thuật của lớp. Là một người vui vẻ, lạc quan, hoạt bát và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè cùng nhau tiến bộ.

Ngoài giờ học, Thương còn đi làm thêm để trang trải chi phí học tập. Lúc đang trên đường đi làm về không may em bị tai nạn giao thông và mất sau đó. Lúc này, em đang trong thời gian đang thực tập tại doanh nghiệp.

Tại buổi trao bằng, TS Đặng Thị Ngọc Lan và đoàn đã thắp hương tưởng niệm người sinh viên ngoan hiền, học giỏi, không may bị tai nạn giao thông qua đời. Đồng thời, đoàn ân cần thăm hỏi gia đình. Cha mẹ của Thương rất xúc động và chân thành cảm ơn sự quan tâm của nhà trường đối với gia đình.

Thủ khoa khối D01 toàn quốc xuất thân gia đình truyền thống, lớp 12 mới sử dụng điện thoại

Thủ khoa khối D01 toàn quốc xuất thân gia đình truyền thống, lớp 12 mới sử dụng điện thoại

Thủ khoa khối D01 toàn quốc Phạm Thị Vân Anh xuất thân từ gia đình có truyền thống hiếu học ở vùng quê huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng).

Xem thêm
Từ khóa:   trao bằng kỹ sư danh dự cử nhân danh dự tan nạn giao thông

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 2 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi