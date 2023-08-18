Chưa kịp hoàn thành khóa thực tập, sinh viên Nguyễn Thành Thương đã qua đời vì tai nạn giao thông. Trường Đại học Cửu Long quyết định trao bằng kỹ sư danh dự cho em và trao bằng tới gia đình.

Theo thông tin từ tạp chí điện tử Người đưa tin, ngày 17/8, tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan - Phó Hiệu trưởng Trường Đại Cửu Long cùng đoàn công tác đã đến tận nhà sinh viên Nguyễn Thành Thương (sinh năm 2001) ở ấp Sơn Châu, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) trao bằng kỹ sư danh dự cho gia đình.

Nguyễn Thành Thương là ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, khóa 20, không may qua đời vì tai nạn giao thông vào ngày 7/6. Thương là người hiền lành, chịu khó vươn lên trong cuộc sống. Nhận thấy gia đình khó khăn nên em đã tìm việc làm thêm phụ giúp cha mẹ trang trải việc học hành.

Trường ĐH Cửu Long trao bằng danh dự cho gia đình sinh viên Nguyễn Thành Thương - Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại

Theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, chia sẻ về sinh viên Nguyễn Thành Thương, Thạc sĩ Cao Văn Thi - Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật công nghệ, Trường ĐH Cửu Long nhận xét: Thương có thái độ học tập rất nghiêm túc, học khá giỏi. Em rất tích cực tham gia tổ chức, hỗ trợ nhiều cuộc thi học thuật của lớp. Là một người vui vẻ, lạc quan, hoạt bát và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè cùng nhau tiến bộ.

Ngoài giờ học, Thương còn đi làm thêm để trang trải chi phí học tập. Lúc đang trên đường đi làm về không may em bị tai nạn giao thông và mất sau đó. Lúc này, em đang trong thời gian đang thực tập tại doanh nghiệp.

Tại buổi trao bằng, TS Đặng Thị Ngọc Lan và đoàn đã thắp hương tưởng niệm người sinh viên ngoan hiền, học giỏi, không may bị tai nạn giao thông qua đời. Đồng thời, đoàn ân cần thăm hỏi gia đình. Cha mẹ của Thương rất xúc động và chân thành cảm ơn sự quan tâm của nhà trường đối với gia đình.

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