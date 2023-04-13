Sáng 13/4, UBND xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án một thầy giáo đã đến nhà bố vợ rồi dùng dao đâm chết bố vợ

Theo thông tin Sài Gòn giải phóng, khoảng 22 giờ 5 phút ngày 12/4, Trần Anh Vinh (SN 1988, trú tại thôn Trung Minh, xã Quảng Châu) mang dao đến nhà bố vợ là ông Lê Văn T. (SN 1960) tại thôn Tùng Giang, xã Quảng Châu. Tại đây, Vinh dùng dao đâm chết ông T. rồi đến Công an xã Quảng Châu tự thú.

Vinh đang bị tạm giữ tại cơ quan chức năng - Ảnh: SGGP

Được biết, nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn gia đình.

Công an huyện Quảng Trạch tiếp nhận xử lý ban đầu và chuyển Công an tỉnh thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Theo Người lao động thông tin thêm, UBND xã Quảng Châu cho biết, Trần Anh Vinh là giáo viên, Bí thư Đoàn của một trường tiểu học ở Quảng Châu. Hiện Công an huyện đang tạm giữ Vinh để điều tra.

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