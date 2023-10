Sáng 13/4, UBND huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết, trên địa phương vừa xảy ra vụ sập lò than đốt củi do mưa lớn khiến 4 người bị thương

Theo thông tin Báo Giao thông, chiều muộn ngày 12/4 trên địa bàn xã Ia Phìn và trung tâm thị trấn Chư Prông xảy ra mưa to gió lớn làm lò than tại làng Grang, xã Ia Phìn (Chư Prông) bị sập, 4 công nhân đang làm việc bị thương, được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Lò đốt củi làm than tại Gia Lai - Ảnh: Báo Giao thông

Một bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, các nạn nhân được đưa đến bệnh viện với các chấn thương ở vùng đầu. Bệnh nhân được cho chụp CT với chẩn đoán chấn thương sọ não nhẹ. Các nạn nhân được đưa đến Khoa Chấn thương - Chỉnh hình để theo dõi.

Các nạn nhân: Anh Cao Văn Linh (23 tuổi), chị Phan Thị Mỹ Hoang (21 tuổi), anh Trần Ngọc Phương (50 tuổi) và anh Nguyễn Tấn Tâm (46 tuổi, đều trú tại thôn 1, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, Gia Lai).

Ông Nguyễn Tiến Tạo, Chánh văn phòng UBND huyện Chư Prông cho biết, trong số các nạn nhân bị thương, người bị nặng nhất chỉ bị khâu 4 mũi ở vùng đầu.

Sáng 13/4, các nạn nhân đã ổn định sức khỏe và được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai làm thủ tục xuất viện về nhà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ.

Trước đó, Thanh Niên từng thông tin, chiều 18/1, tại dự án lò than khu Tràng Khê (thuộc Công ty Than Uông Bí) do Công ty Xây lắp mỏ thi công, xảy ra sập gương than (mái lò than - PV), khiến anh Nguyễn Bá Diện (40 tuổi, thợ lò bậc 4/5, quê quán xã Quỳnh Hội, H.Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) bị vùi lấp, đá rơi vào người, dẫn đến tử vong.

