Sau khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Linh và Trường THCS Cửa Tùng đã mời học sinh liên quan đến đoạn clip đánh nhau để làm việc.

Theo thông tin từ Vietnamnet, chiều 11/4, lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an huyện và các trường liên quan làm rõ vụ học sinh đánh nhau vừa xảy ra trên địa bàn.

Sau khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Linh và Trường THCS Cửa Tùng đã mời học sinh liên quan đến đoạn clip đánh nhau để làm việc. Theo tường trình của N.T.H.L. (học lớp 9, Trường THCS Cửa Tùng), vì nữ sinh lớp 10 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Linh nợ tiền và mượn đồ không trả nên L. đã hẹn gặp để nói chuyện. Đi cùng L. có một số học sinh khác.

Chiều 2/4, khi 2 nữ sinh gặp nhau đã xảy ra mâu thuẫn, L. không kìm chế được nên dùng mũ bảo hiểm đánh nữ sinh lớp 10.

Ngay sau đó, nữ sinh lớp 10 rút dao giấu trong tay áo có hành động giống như chém vào L.. Sau đó, có người can ngăn nên cả hai không đánh nhau nữa.

Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau, những học sinh đi cùng L. xảy ra mâu thuẫn với nữ sinh lớp 10 nên đánh hội đồng.

Qua kiểm tra, L. bị thương nhẹ ở tay, chân và hông, L. vẫn đến trường bình thường.

Clip vụ nữ sinh lớp 9 và lớp 10 đánh nhau - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin từ báo Dân Việt, trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi cảnh các nữ sinh đánh nhau tại khu vực nghĩa địa xã Trung Giang (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Ở clip dài 28 giây, sau khi tranh cãi, nữ sinh lớp 9 lấy mũ bảo hiểm đánh vào đầu nữ sinh lớp 10. Lúc này, nữ sinh lớp 10 bất ngờ rút con dao từ trong tay áo chém liên tiếp vào tay, đùi của nữ sinh lớp 9. Cả 2 túm tóc, giằng co nhau.

Đoạn clip dài 42 giây, nữ sinh lớp 10 bị nữ sinh lớp 9 cùng nhóm khoảng 4 – 5 người đi cùng, đè xuống nền đất và đánh liên tiếp.

Quảng Trị: Xác minh vụ việc học sinh lớp 10 chém nữ sinh lớp 9 gây thương tích Lãnh đạo ngành giáo dục huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) đang xác minh vụ việc các học sinh nữ trên địa bàn đánh nhau ở nghĩa địa khiến 1 nữ sinh lớp 9 bị dao chém gây thương tích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguyen-nhan-ngo-ngang-vu-nu-sinh-lop-9-o-quang-tri-bi-ban-chem-thuong-tich-571588.html