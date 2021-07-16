Người đàn ông say xỉn xuống biển tiểu tiện bị cá mập cắn chết

Đời sống 16/07/2021 04:29

Theo trang tin Daily Mail, Marcelo Rocha Santos, 51 tuổi, bị cá mập cắn đứt 1 bàn tay và 1 phần chân ở bãi biển Piedade, TP Jaboatao dos Guararapes (Brazil) dẫn đến tử vong.

Người đàn ông xấu số bị cá mập cắn chết tại vùng biển TP BrazilNgười đàn ông xấu số bị cá mập tấn công dẫn đến tử vong tại một bãi biển thuộc TP Jaboatao dos Guararapes (Brazil)

Trả lời các phóng viên, ông Mechanic Edriano Gomes nói nạn nhân có nhậu say rồi bước xuống biển vào khoảng 14 giờ (giờ địa phương).

Một nhân viên cứu hộ cũng có mặt tại đó nhưng không thể ngăn chặn vụ việc xảy ra. Những người dân gần đó chứng kiến sự việc đã đưa Santos vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên ông vẫn không qua khỏi.  

Người đàn ông say xỉn xuống biển tiểu tiện bị cá mập cắn chết - Ảnh 2Chuyên gia cho rằng cá mập bò có thể đã tấn công nạn nhân 

Giả thiết cho rằng, có thể cá mập hổ hoặc cá mập bò đã tấn công người đàn ông xấu số. Mùa này trời mưa, những vụ tấn công bởi cá mập cũng trở nên phổ biến do bãi biển khá âm u.

"Một người bạn của tôi cũng đang bơi gần khu vực với người bị tấn công. Anh ấy bất ngờ thấy người này vùng vẫy và một vùng nước bị nhuộm đỏ", ông Gomes kể lại.

Ông Ademir Sebastiao da Silva cho biết: "Xung quanh bãi biển không có nhà vệ sinh nên tôi xuống biển để tiểu tiện. Tôi đứng bên cạnh ông Santos ở vùng nước ngập đến eo. Tôi đứng cạnh đó nhưng may mắn thoát hiểm mà không có thương tích gì”.

Một số biển cảnh báo không cho phép người dân xuống nước, tuy vậy, nhân viên cứu hộ không nhắc nhở hai người đàn ông (nạn nhân xấu số và ông Silva) lên bờ vì thấy họ chỉ đứng ở vùng nước nông.

Daily Mail thống kê, tại vùng biển thuộc TP Jaboatao dos Guararapes đã từng xảy ra 62 vụ cá mập tấn công con người, hậu quả 25 người thiệt mạng. Nguyên nhân được xác định do các công trình ở cảng Suape xây dựng từ năm 1992 đã phá vỡ thói quen sinh sản, săn mồi và môi trường sinh sống của cá mập.  

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