Người đàn ông ở Hà Nội đăng clip ‘gọi hồn’ trên mạng xã hội bị phạt 7,5 triệu đồng

Một người đàn ông ở Hà Nội (ngõ chợ Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội) thường xuyên đăng tải clip có nội dung mê tín, dị đoan về việc “gọi hồn” trên mạng xã hội Facebook vừa bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng.

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngày 6/3, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông P.T (SN 1976, trú tại ngõ chợ Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa) về hành vi đăng tải các clip có nội dung mê tín, dị đoan lên mạng xã hội. Mức phạt là 7,5 triệu đồng.

Ông T. tại cơ quan công an.

Trước đó, Công an TP Hà Nội nhận được phản ánh của người dân về việc một tài khoản Faceook thường xuyên đăng tải các clip về một người đàn ông “gọi hồn” có nội dung mê tín dị đoan lên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, ông T. thừa nhận việc đăng tải các clip “gọi hồn” lên mạng xã hội. Ngày 27/2, Công an quận Đống Đa ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông T. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc" theo Điểm b, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15 của Chính phủ.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Đống Đa xác minh chủ tài khoản là P.T và mời người đàn ông này lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ông T. thừa nhận việc đăng tải các clip “gọi hồn” lên mạng xã hội và hành vi vi phạm của mình.

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