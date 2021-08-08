Người đàn ông nhẫn tâm khóa cửa không cho vợ vào nhà vì biết tin vợ sinh 3, ngay sau đó liền bỏ trốn để không chịu trách nhiệm

Đời sống 08/08/2021 06:00

Người chồng nhẫn tâm biết sợ sinh 3 con không hề chăm non, thăm con, giúp đỡ. Đến khi vợ đưa các con về nhà, người chồng lại khóa cửa không cho vào.

Theo tờ Daily Monitor, những người chồng thường sẽ có phản ứng vui mừng, hạnh phúc khi biết vợ mình mang thai và sẽ mong ngóng ngày con mình chào đời. Thế nhưng, không phải ai cũng vậy, một người đàn ông ở Uganda đã khiến nhiều người rất phẫn nộ trước hành động chối bỏ trách nhiệm là một người chồng, một người cha. Ông ta đã bỏ trốn khỏi nhà sau khi phát hiện vợ 3 sinh.

Truyền thông địa phương ở đó cũng đưa tin, vào hôm ngày 20/7 vừa qua, ông Nelson Oculu, 50 tuổi, đã biến mất khỏi nhà mình ở làng Anai Okii, thuộc vùng Anai, TP. Lira, phía Bắc Uganda. Sau khi nghe tin vợ mình vừa trải qua ca sinh 3, tất cả đều là con trai.

Người đàn ông nhẫn tâm khóa cửa không cho vợ vào nhà vì biết tin vợ sinh 3, ngay sau đó liền bỏ trốn để không chịu trách nhiệm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vợ oonh Nelson là cô Catherine Akello, 42 tuổi, cho biết khi cô vừa được xuất viện sau ca sinh, trở về nhà từ Bệnh viện Lira Regional Referral, cùng với 3 đứa con sơ sinh, thì nhận thấy cửa nhà đã được thay bằng ổ khóa mới. Ngay lúc đó, cô Catherine đã dự cảm được có điều chẳng lành. Cô và 3 đứa con phải ngồi bên ngoài nhà hàng giờ liền, trong thời tiết lạnh buốt, để chờ chồng về mở cửa nhà.

Cô đã chia sẻ với tờ Daily Monitor rằng: "Khi tôi về đến nhà, tôi thấy cửa đã khóa. Lần này, nó không phải là ổ khóa thông thường mà là một cái khóa hoàn toàn mới. Chồng tôi không có ở nhà và khi ông ấy quay trở lại, ông ấy nói rằng sẽ không cho phép mẹ con tôi vào nhà và cũng không muốn lắng nghe lời của bất kỳ ai".

Khi cô không còn nơi nào để đi thì người anh chồng của cô là Kenneth Kolo cũng là người đã đến đón cô ở bệnh viện về nhà và đã đề nghị đưa cô về nhà anh ta ở tạm vài hôm. Tuy nhiên, cô đã từ chối: "Tôi đã không nhận lời vì nơi đó quá xa và tôi đã kiệt sức sau khi sinh con".

Một người hàng xóm thương cảm đã cho cô Catherine và 3 đứa con nhỏ ở nhờ nhà của mình. Cô Catherine vẫn mong chồng mình sẽ sớm thay đổi ý định nhưng không ngờ sau đó, anh ta bỏ trốn khỏi nhà, không hề có ý định nhận trách nhiệm chăm sóc vợ con.

Được biết, ông Nelson và cô Catherine đã kết hôn và sống với nhau 20 năm. Trước khi sinh 3 đứa con này, cặp vợ chồng đã có 4 người con khác, trong đó 2 đứa con đầu là một cặp sinh đôi tên Fiona Apio và Pasquelli Ocen, hiện 19 tuổi.

Người anh chồng Kenneth Kolo cho biết đây không phải là lần đầu tiên em trai mình có hành động như vậy đối với vợ con, khiến những người thân xung quanh vô cùng đau đầu. "Ông ta đã khiến người vợ đầu tiên của mình đau khổ nhiều đến mức phải dứt áo ra đi", ông Kenneth Kolo nói.

Bà Judith Acio, người hàng xóm đã cho mẹ con cô ở nhờ chia sẻ: "Tôi rất đau lòng và thương xót khi đến nhà cô ấy và thấy cô ấy đang ngồi co ro trong gió lạnh. Vì vậy, tôi quyết định đưa cô ấy về nhà mình".

Người đứng đầu làng Anai Oki, ông Denis Ogweng cho biết, ông không hề nhận bất kì thông tin nào về người ông lại nhẫn tâm đang sống trong ngôi làng mà ông đang cai quản: "Tôi chỉ biết người phụ nữ vì người đàn ông không ở nhà. Hiện tại, chúng tôi chưa có hành động nào vì cảnh sát đã vào cuộc điều tra".

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