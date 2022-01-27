Người đàn ông đang bơi phát hiện chân bị quấn lấy, cho rằng là rong, lặn xuống xem cuối cùng dọa anh hét lớn

Đời sống 27/01/2022 22:46

Với thói quen tắm sông mà người đàn ông này đã suýt chút nữa mất mạng.

Ở vùng nông thôn gần sông nước thì việc các bạn nam thường xuyên tắm sông là chuyện rất bình thường và xảy ra tương đối thường xuyên. Ngoài ra, đây còn được xem là một trong những thú vui giải trí đặc trưng của vùng sông nước.

Người đàn ông đang bơi phát hiện chân bị quấn lấy, cho rằng là rong, lặn xuống xem cuối cùng dọa anh hét lớn - Ảnh 1

Gần đây, trên mạng Trung Quốc lan truyền câu chuyện về người đàn ông quyết định tắm sông cho tỉnh táo, sau 10 phút tắm sông ở chỗ nước cạn vì không thấy thỏa mãn mà đã bơi ra xa chỗ nước sâu hơn. Sau khi bơi ra xa được 4 phút thì anh phát hiện rằng chân mình bị thứ gì đó quấn lấy. Anh cho rằng đó là rong nên lặn xuống xem thì bắt đầu la hét liên tục kêu cứu.

Người đàn ông đang bơi phát hiện chân bị quấn lấy, cho rằng là rong, lặn xuống xem cuối cùng dọa anh hét lớn - Ảnh 2

Chuyện là thứ anh thấy không phải rong mà là một con rắn nước nhỏ đang quấn lấy chân anh. Vừa nhìn thấy anh đã bất giác quên bơi mà chỉ biết vẫy vùng la lên kêu cứu khiến anh suýt bị đuối nước.

Người đàn ông đang bơi phát hiện chân bị quấn lấy, cho rằng là rong, lặn xuống xem cuối cùng dọa anh hét lớn - Ảnh 3

May là gần đó có một vài người đang đứng nói chuyện, nghe thấy tiếng kêu cứu liền nhảy xuống vớt anh lên, cuối cùng cứu được anh. Sau khi lên bờ anh thề là không bao giờ tiếp tục bơi ở đây nữa, quá đáng sợ, trở thành nỗi ám ảnh của đời. Nếu như không có ai ở đó thì nhiều khả năng anh đã không còn nhìn thấy mặt trời của ngày hôm sau rồi.

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