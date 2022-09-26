Người dân miền Trung gấp rút chằng chống nhà cửa, cố trụ khi siêu bão Noru ghé qua

Vietnamnet chia sẻ, từ sáng hôm qua (25/9), tại bãi biển Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), hàng chục ngư dân khẩn trương đưa ghe, thuyền lên bờ trước khi bão số 4 đổ bộ. Nhiều tàu thuyền cũng được kêu gọi di chuyển vào âu thuyền Thọ Quang tránh trú.

“Rút kinh nghiệm trận bão những năm trước, tôi và mọi người phải đưa thuyền thúng lên bờ sớm để tránh trú; mỗi lần thuê xe cẩu chuyên dụng chở mất khoảng 400 ngàn đồng, cẩu ghe lên bờ mất 800 ngàn đồng”, ông Nguyễn Văn Quyết (quận Sơn Trà) nói.



Rất nhiều loại cá được đưa vào cảng bán - Ảnh: Người Lao Động

Tại Quảng Nam, người dân ở xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), bắt đầu dùng túi cát để chằng chống nhà cửa.

Ông Trần Văn Thu (ngụ xã Tam Thanh) cũng chia sẻ, nghe thông tin bão đợt này cực kỳ mạnh nên ông đã xúc cát sẵn để mai đưa lên nóc nhà.



Người dân dùng túi cát chằng chống mái nhà. Ảnh: Vietnamnet

“Cùng với việc chằng túi cát trên mái nhà, chúng tôi cũng bắt đầu dùng dây thừng chằng lại tài sản để bảo vệ an toàn nhất”, anh Lê Văn Thảo (xã Tam Thanh), cùng 4 anh em dùng túi gai đổ cát vào để chằng lên mái nhà.



Ngư dân ở Huế tranh thủ vào bờ - Ảnh: Công Thương

Theo Báo Công Thương ghi nhận, các ngư dân Thừa Thiên Huế cũng tấp nập về bờ, vận chuyển cá để di chuyển đến nơi ấn nấp trước nguy cơ bão đổ bộ vào đất liền.



Lực lượng biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ giúp dân chèn chống nhà cửa - Ảnh: Công Thương

Trên Báo Người Lao Động chia sẻ, người dân tại khối phố Tân Phước, phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam dùng bao cát chằng chống nhà cửa chống bão.



Người dân chằng bao cát trên mái tôn - Ảnh: Người Lao Động

Theo Công Thương, bão số 4 sẽ đạt cường độ mạnh nhất (cấp 13, giật cấp 16) trên Biển Đông vào ngày 27/9. Từ chiều 27/9, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Huế - Quảng Ngãi. Khả năng cao khi vào gần bờ, cường độ bão Noru cấp 12-13.

Đây là cơn bão rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực Trung Bộ, có thể gây mưa rất lớn, kéo theo đó là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Với ảnh hưởng nguy hiểm mà cơn bão có thể mang lại, người dân các tỉnh miền Trung đã chủ động chuẩn bị ứng phó, phòng chống cơn bão số 4 - bão Noru.