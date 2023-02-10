Ông Mahmoud cho biết đã mất 20 người thân trong gia đình khi trận động đất kéo sập ngôi nhà của gia đình ông ở thị trấn Jandaris, Syria.

Đối với những người sống sót sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào ngày 6/2, nỗi đau mất người thân là điều đau đớn nhất. Có nhiều người mất hàng chục người thân do thảm họa. Dẫn tin từ VTV News, ông Abdulrahman Ali al-Mahmoud - Cư dân Jandaris, Syria nói: "Tôi đi vệ sinh thì động đất xảy ra, tôi mở cửa quay lại đưa con gái và gia đình ra khỏi nhà nhưng không kịp. Chúng tôi bị dồn vào góc tường và trần nhà rơi xuống, đè lên chúng tôi. Chúng tôi mắc kẹt gần nửa giờ và liên tục la hét để được giúp đỡ. Sau đó anh vợ tôi đến, kéo chúng tôi ra. Con gái nhỏ của tôi chết trong tay tôi, vợ tôi cũng mất ngay bên cạnh tôi. Chỉ còn đứa con gái hai tuổi rưỡi của tôi là sống sót".

Ông Abdulrahman Ali al-Mahmoud nằm cạnh con gái còn sống sót sau trận động đất ở Syria - Ảnh: REUTERS Vì xung đột, ông Abdulrahman phải đưa gia đình rời bỏ quê hương từ Deir al-Zor ở miền đông Syria đến thị trấn Jandaris. Nhưng ở đây, trận động đất kinh hoàng đã cướp đi tất cả những gì ông có. "Tôi không biết ai đã chôn cất con gái mình. Tôi đã tự tay đưa con bé đến bệnh viện nhưng sau đó tôi không thể tìm thấy con nữa. Tôi đã hỏi khắp bệnh viện để tìm lại thi thể con gái để chôn cất gần vợ tôi, nhưng không ai trả lời tôi cả. Tôi đã mất nhiều người thân trong gia đình, vợ, con gái, gia đình em họ. Tôi đã mất 20 người thân, 20 người đã ra đi".

Ông Mahmoud cho biết đã mất 20 người thân trong gia đình khi trận động đất kéo sập ngôi nhà - Ảnh: VTV News Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, không chỉ người thân, Mahmoud còn mất đi vô số bạn bè, hàng xóm. "Bạn bè của tôi và những người đã lớn lên cùng, tất cả đều đã ra đi. Ai sẽ bù đắp cho họ? Làm thế nào để tôi sống tiếp?" - ông bật khóc nói. Vì Jandaris nằm trong khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở tây bắc Syria, không có viện trợ từ bên ngoài nào đến được, những người sống sót sau trận động đất đang vật lộn với giá lạnh mùa đông. Ngoài ra, Tổ chức Y tế Thế giới ước tính, có tới 23 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở cả hai quốc gia. Các nhóm viện trợ đang được gấp rút đưa đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng thời tiết khắc nghiệt dường như đang làm khó công tác cứu hộ.

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