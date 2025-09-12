Người đàn ông lạc đường suốt 10 ngày, đi bộ trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Ngày 11/9, Công an xã Hưng Lộc (TP Huế) cho biết, vừa phối hợp với lực lượng CSGT hỗ trợ một người đàn ông đi lạc trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn qua TP Huế.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 11/9, thông tin từ Công an xã Hưng Lộc, thành phố Huế cho hay, đơn vị đã phối hợp với cơ quan chức năng, bố trí phương tiện đưa ông V.N.H. (SN 1969, trú tại thôn Hòa Thịnh, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) trở về đoàn tụ gia đình.

Vào lúc 8h cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Cục Cảnh sát giao thông) phát hiện ông H. đi bộ tại khu vực km100 trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn qua địa bàn thành phố Huế.

Lực lượng chức năng đã đưa ông H. về trụ sở Công an xã Hưng Lộc để tìm hướng xử lý.

Người đàn ông đi lạc được hỗ trợ trở về với gia đình - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, tại trụ sở công an, ông H. được bố trí chỗ nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần.

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương và gia đình, ông H. đã đi lạc gần 10 ngày nay. Hoàn cảnh gia đình ông thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Công an xã Hưng Lộc đã phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế, bố trí phương tiện để ông về quê.

