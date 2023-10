 Ngỡ ngàng với những lợi ích sức khỏe của rong nho biển mang lại

Lợi ích sức khỏe của rong nho biển

Nhờ vào những dinh dưỡng được hấp thu từ biển mà rong nho được xem là một trong những thần dược chống lại tuổi già và bệnh tật. Do đó, từ lâu rong nho biển đã được sử dụng phổ biến như một loại rau sạch để ăn chứa nhiều dinh dưỡng ở các nước tiên tiến.

Theo các nghiên cứu, nho biển chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng đa dạng. Cụ thể trong 100g rong nho chứa:

Calo: 43 calo; Lipid 0,6g; Chất béo bão hòa 0,2g; Chất béo không bão hòa đa 0g; Chất béo không bão hòa đơn 0,1g; Cholesterol 0mg; Natri 233g; Kali 89mg; Cacbonhydrat 10g; Chất xơ 1,3 g; Đường 0,6 g; Protein 1,7 g… Bên cạnh đó còn chứa 580mg sắt, 51mg vitamin A, 1,9mg i-ốt…

Nhờ vào những dưỡng chất này mà khi con người chúng ta tiêu thụ rong nho biển giúp cải thiện thị lực, nuôi dưỡng và tăng sức khỏe cường xương khớp, làm giảm táo bón, cải thiện da và tóc. Đặc biệt là hỗ trợ phòng ngừa ung thư và điều trị tim mạch. Theo đó, rong nho rất giàu vitamin C. Đây là dưỡng chất quan trọng trong việc tăng cường chức năng miễn dịch, chống oxy hóa. Nhờ vậy giúp bảo vệ các cấu trúc tế bào, tránh các tổn thương cho cơ thể.

Rong nho biển chứa đa dạng hàm lượng chất dinh dưỡng

Đồng thời vitamin C cũng tham gia vào quá trình đào thải gốc tự do có hại trong cơ thể, thúc đẩy quá trình hàn gắn vết thương, kháng viêm và làm giảm nguy cơ bị ung thư thực phổi, quản, dạ dày, đại tràng. Trong đó, axit béo EPA có trong rong nho cũng là một dưỡng chất cần thiết được bác sĩ khuyên dùng đối với những bệnh nhân đang điều trị ung thư.

Với những người thường xuyên ăn rong nho cũng sẽ có sức khỏe tốt hơn, hạn chế mắc các bệnh về tim mạch. Bởi trong rong nho có hàm lượng đạm và chất béo nhiều hơn các loại rau, củ quả khác. Các chất béo kết hợp với đạm, vitamin C làm giảm cholesterol xấu trong máu, tăng tính đàn hồi của thành mạch máu. Bên cạnh đó làm giảm cholesterol ngăn chặn sự oxy hóa, giữ vững cấu trúc collagen của thành động mạch. Nhờ đó có thể ngăn ngừa và cải thiện các bệnh về tim mạch như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch. Chất đạm trong rong nho còn giúp cho các mạch máu có sự đàn hồi tốt, ổn định hàm lượng cholesterol. Chính những yếu tố này mang đến cho con người có một sức khỏe tốt, hạn chế bị đột quỵ.

Hơn thế nữa rong nho hiện cũng đang được xem là thực phẩm vàng đối với những người ăn kiêng, giảm cân. Giải quyết tình trạng thừa cân, béo phì. Theo đó, hiện nay, tình trạng số người béo phì ngày càng tăng lên. Nguyên nhân là do quá trình toàn cầu hóa, có sự thay đổi thói quen ăn uống nạp các thức ăn có năng lượng cao, nhiều chất béo, đường và muối. Cộng với các nhà sản xuất cũng đẩy mạnh chiến dịch quảng cáo bắt mắt, hấp dẫn, các thức ăn càng ngon, càng có nguy cơ làm người ta béo phì. Khiến con người khó mà tiết chế việc ăn uống. Nhưng chuyện này sẽ được giải quyết dễ dàng hơn nếu con người biết lựa chọn thực phẩm thông minh để ăn.

Ăn rong nho biển giống như ăn rau sống

Rong nho ít đường nhưng lại rất giàu chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như canxi, kali, kẽm, sắt, đạm thực vật, vitamin A, C và các axit béo không no có lợi cho cơ thể như AA, LA, DHA, EPA, ALA… Ăn rong nho chính là giải pháp giảm cân tuyệt vời, có nhiều ưu điểm hơn hẳn so với các phương pháp giảm cân khác. Chỉ cần kết hợp rong nho hàng ngày với một lượng vừa phải, cùng rau củ quả khác vào trong khẩu phần ăn sẽ nhanh chóng cải thiện được sức khỏe chỉ số cân nặng của cơ thể.

Cách ăn rong nho tốt nhất cho sức khỏe và hỗ trợ hiệu quả cho việc giảm cân chính là ăn sống, hạn chế chế biến qua nhiệt. Bạn hãy ăn trực tiếp giống như một loại rau xanh. Bên cạnh đó bạn cũng có thể chấm rong nho cùng với các loại nước chấm như tương ớt, xì dầu, mù tạc… để kích thích vị giác hơn. Ngoài ra bạn cũng có thể dùng rong nho ăn kèm với các loại hải sản cũng rất ngon và thú vị. Ở Nhật người ta thường dùng rong nho làm salad hoặc ăn kèm với sashimi, sushi cuộn… hoặc làm nước ép để uống. Bạn hãy vắt 1 quả cam và ép nước 1 củ cà rốt, sau đó cho vào máy xay cùng 20g rong nho. Để dễ uống hơn thì bạn hãy cho thêm đá bào và 2 thìa cà phê đường vào xay nhuyễn.

Rong nho biển làm salad ăn rất ngon, tốt cho sức khỏe

Bí quyết sử dụng rong nho an toàn và hiệu quả

Rong nho khi được mua về bạn cần để ở nơi thoáng mát, kín gió, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao. Tuyệt đối không bảo quản rong tươi trong tủ lạnh. Nếu được thì hãy sử dụng ngay trong này. Rong nho tươi có thể bảo quản trong khoảng thời gian 3 – 5 ngày, bạn có thể để rong tươi ở bên ngoài trong điều kiện phù hợp để chúng tiếp tục quang hợp.

Khi muốn lấy để sử dụng thì bạn cần ngâm rong nho trong nước khoảng 5 – 10 phút để giảm vị mặn của biển. Lưu ý chỉ ngâm đủ lượng rong cần dùng, đậy kín nắp hộp. Để làm tăng độ giòn của rong nho bạn có thể ngâm rong trong nước đá hoặc để trên đá lạnh khi dùng.

Còn đối với rong nho khô đã được đóng gói hút chân không thì bạn hãy bảo quản theo hướng dẫn trên bao bì. Thời gian bảo quản thường từ 6 – 8 tháng.

Bảo quản rong nho nơi thoáng mát, kín gió

Qua đây có thể thấy được rong nho là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Rong xanh mát trông như những chùm nho xanh mướt không những hấp dẫn mà còn có giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên điều kiện nuôi trồng rong nho khan hiếm cho nên giá thành rong nho thường khá cao. Mặc dù là vậy nhưng vì chúng giàu giá trị dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp nên được rất nhiều người tìm mua. Với nhiều ưu điểm nổi trội, rong nho biển đang ngày càng được sử dụng phổ biến và là món ăn không thể thiếu để bổ sung dinh dưỡng trong các gia đình người Nhật.