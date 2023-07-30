Nghi vợ muốn hại mình để ngoại tình, chồng dùng gậy gỗ đánh vợ tử vong

Đời sống 30/07/2023 20:15

Tại hiện trường, bà X. nằm bất động giữa nhà, vùng đầu và mặt bê bết máu, bên cạnh là người đàn ông 54 tuổi đang cầm 2 thanh gỗ dài khoảng 40cm, nghi là công cụ gây án.

Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, ngày 30/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn U. (SN 1969, ngụ xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) điều tra về hành vi giết người.

Nghi vợ muốn hại mình để ngoại tình, chồng dùng gậy gỗ đánh vợ tử vong - Ảnh 1
Trần Văn U. tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Kết quả điều tra, 0h15’ cùng ngày, cơ quan Công an nhận được tin đối tượng U. đang đánh vợ là chị H.T.X. (SN 1971). Công an xã Long Hưng A (huyện Lấp Vò) đến nhà của U. thì thấy khóa cửa.

Dẫn tin từ báo Dân Trí, khi có mặt ở hiện trường, lực lượng chức năng nhìn thấy bà X. đã nằm bất động giữa nhà, vùng đầu và mặt nạn nhân bê bết máu. Lúc này, người đàn ông 54 tuổi đang cầm 2 thanh gỗ dài khoảng 40cm, nghi là công cụ gây án.

Nghi vợ muốn hại mình để ngoại tình, chồng dùng gậy gỗ đánh vợ tử vong - Ảnh 2
2 thanh gỗ dài khoảng 40cm là công cụ gây án - Ảnh: Báo Dân Trí

Lực lượng chức năng ngay lập tức khống chế người chồng, còn bà X. được xác nhận tử vong do bị thương quá nặng.

Tại trụ sở công an, U. khai nhận do nghi ngờ vợ ngoại tình và muốn hại mình nên đã dùng khúc gỗ đánh khiến nạn nhân tử vong. 

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