Nghi nam tài xế nhảy cầu tự tử, tổ công tác thuộc Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước (Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng) lập tức liên hệ báo tin cho người thân, đồng thời điều tra làm rõ sự việc.

Cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng đang phối hợp cùng gia đình làm rõ nghi án tài xế Grab bỏ lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự tử.

Trước đó, khoảng 21h ngày 3/3, tổ công tác thuộc Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước (Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên QL1A thì phát hiện 1 xe máy vô chủ để giữa cầu Đỏ.

Nghi án nam tài xế nhảy cầu tự tử - Ảnh: VTC

Lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra, xác định trên xe có một số tư trang như mũ bảo hiểm chạy Grab, giấy tờ 3 bản photocopy CMND tên T.T.C. (30 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), 1 điện thoại di động, 390 nghìn đồng và 1 lá thư tuyệt mệnh.

Nội dung trong thư ghi: "Con xin lỗi ba mẹ rất nhiều. Ba mẹ tha lỗi cho con. Con khổ rất nhiều rồi. Con bất hiếu không thể báo hiếu cho ba mẹ. Ngàn lần xin lỗi ba mẹ".

Nghi tài xế này tự tử, tổ công tác đã kiểm tra điện thoại và liên hệ báo tin cho người thân. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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