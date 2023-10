Ông T. cho biết đã chia cho con trưởng 6 lô đất nhưng người này không hài lòng. Trong lúc mâu thuẫn, người con trai được cho là đã dùng vật nhọn rạch nát đầu ông T.

Công an tỉnh Phú Yên đang điều tra vụ ông T. (74 tuổi, ngụ xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên) nghi bị con cháu đánh đến nguy kịch vì mâu thuẫn đất đai. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội giết người.

Ông T. cho biết bản thân bị bệnh nan y nên bàn bạc với con cháu chia đất đai. Cụ ông đồng ý chia cho con trai trưởng 6 lô đất vì có trách nhiệm thờ phụng tổ tiên, 4 người con còn lại mỗi người 1 lô đất, lô đất cuối cùng bán đi để lấy tiền cho ông T. chữa bệnh. Tuy nhiên, người con trai trưởng không đồng ý, đòi luôn lô đất chia cho ông T.

Nghi án con trai rạch nát đầu cha già vì mâu thuẫn đất đai - Ảnh: Người Lao Động

Chiều 20/4, gia đình tiếp tục đưa việc chia đất ra bàn luận. Ông T. thấy con trai trưởng có thái độ hỗn láo thì dọa đánh. Không ngờ ông bị con đẩy ngã xuống đất, dùng vật nhọn rạch nát đầu. Người nhà sau đó đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chảy nhiều máu.

Bệnh viện xác định trên phần mặt và sọ đầu của ông T. có 17 vết thương và 1 vết thương cẳng tay trái. Hiện sức khỏe ông T. đang dần ổn định. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

