Nghẹn ngào lời kể của cha mẹ nam sinh lớp 6 tử vong sau giờ học thể dục: 'Vừa đến bệnh viện, tôi được thông báo cháu đã ngưng tim'

Đời sống 14/04/2023 09:45

Theo gia đình, trước thời điểm xảy ra sự việc đau lòng, em H. vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường, không có bất kỳ biểu hiện khác thường về sức khỏe.

Theo thông tin từ Người đưa tin, ngày 14/4, sau gần 4 ngày kể từ vụ việc em N.P.H, học sinh lớp 6/2 Trường THCS Tân Bửu (phường Tân Bửu, TP.Biên Hòa) bất ngờ tử vong trong lúc học thể dục tại trường, gia đình em H. vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của người con trai.  

Anh Nguyễn Văn T. và chị Bạch Thị Mỹ L. - cha mẹ của bé H. cho biết, cả hai vợ chồng anh T. dường như vẫn chưa tin được khi mới chỉ cách đây vài ngày, cả gia đình vẫn còn vui vẻ đoàn tụ, thế mà chỉ sau một buổi sáng, tang tóc đã bao trùm căn nhà nhỏ.

Gia đình anh chị có 2 người con trai. H. là con út đang học lớp 6 tại Trường THCS Tân Bửu. Anh T. chia sẻ nghẹn ngào: 'Buổi sáng hôm đó, tôi vẫn đưa cháu đi ăn sáng món cơm tấm rồi cho cháu đến trường. Trước khi khi cháu vào lớp, hai cha con còn nói chuyện rất vui vẻ, tôi có dặn dò con ráng học giỏi nha. Thế nhưng chỉ vài tiếng sau, tin dữ bất ngờ ập đến'.

Theo lời kể của anh T., sau khi đưa con trai đến trường, anh đi làm tại công ty may nệm cách đó vài km. Đến 10h06 thì bất ngờ nhận được điện thoại của thầy giáo thể dục báo con trai trong lúc tập thể dục bị ngã bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai.

Nghẹn ngào lời kể của cha mẹ nam sinh lớp 6 tử vong sau giờ học thể dục: 'Vừa đến bệnh viện, tôi được thông báo cháu đã ngưng tim' - Ảnh 1
Trường THCS Tân Bửu - nơi xảy ra vụ nam sinh tử vong trong tiết thể dục - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo gia đình, trước thời điểm xảy ra sự việc đau lòng, em H. vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường, không có bất kỳ biểu hiện khác thường về sức khỏe. Em H. là người rất thích vận động, mỗi chiều sau học về đều đạp xe, chơi đá bóng,… Sự việc xảy ra đột ngột khiến gia đình cũng không hiểu được nguyên nhân.

Trước sự ra đi đột ngột của con trai, gia đình anh T. cho biết hiện đang chờ kết luận của cơ chức năng. Gia đình mong muốn cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ nguyên nhân sự việc để cháu được yên nghỉ.

Chị Bạch Thị Mỹ L. (mẹ em H.) cho biết thêm: 'Nghe tin con tử vong khi đang học, tôi thật sự bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm có kết luận về nguyên nhân cái chết của con mình. Cũng là bài học kinh nghiệm để các phụ huynh khác và nhà trường kịp thời quan tâm, chú ý đến sức khỏe của con mình'.

Kể lại buổi sáng định mệnh đó, chị L. không nén được những giọt nước mắt: 'Tôi biết nó thích ăn cá kèo lắm, hôm đó tôi nghỉ ở nhà, có dặn chồng trưa rước con về thì ghé tiệm tóc lấy bịch cá kèo trong tủ lạnh rồi đem về nấu cho con ăn. Tôi đang ngồi ở nhà chờ ba con nó về để nấu ăn thì nghe tin con cấp cứu trong bệnh viện. Khi biết tin, tôi như gục ngã, không tin được những gì đang xảy ra'.

Sau khi xảy ra sự việc, BGH Trường THCS Tân Bửu, chính quyền địa phương và các đoàn thể cũng đã xuống thăm hỏi, động viên và phụ giúp gia đình lo hậu sự cho em H..

Nghẹn ngào lời kể của cha mẹ nam sinh lớp 6 tử vong sau giờ học thể dục: 'Vừa đến bệnh viện, tôi được thông báo cháu đã ngưng tim' - Ảnh 2
Không khí tang thương bao trùm gia đình em H. - Ảnh: Người đưa tin

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 11/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết có một học sinh lớp 6 tử vong trong khi khởi động chuẩn bị học thể dục. Nạn nhân là em N.P.H., học sinh lớp 6/2 Trường THCS Tân Bửu (phường Bửu Long, TP Biên Hòa).

Theo báo cáo, sáng 10/4, H. đang chạy khởi động nhẹ trên sân trong tiết thể dục thì mệt mỏi, bất ngờ ngã xuống. Ngay sau đó, giáo viên trong trường đã sơ cứu và đưa em H. đến Trạm y tế phường Bửu Long điều trị.

Các nhân viên y tế cho em H. thở oxy, nhồi nhịp tim nhưng không thấy nhịp thở. Em H. lập tức được chuyển đến Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai (phường Thống Nhất, TP. Biên hòa) cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đại diện Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai cho hay bệnh nhân tử vong trước khi nhập viện, chưa rõ nguyên nhân. Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa bệnh nhi qua Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp tục khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Một học sinh lớp 6 tử vong bất thường trong giờ Thể dục

Một học sinh lớp 6 tử vong bất thường trong giờ Thể dục

Khi đang khởi động, chạy nhẹ trong giờ thể dục, bất ngờ, em H. bị ngã xuống đất. Dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   học sinh tử vong tử vong sau giờ học thể dục nam sinh lớp 6 tử vong

TIN MỚI NHẤT

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km