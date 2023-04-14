Anh Nguyễn Văn T. và chị Bạch Thị Mỹ L. - cha mẹ của bé H. cho biết, cả hai vợ chồng anh T. dường như vẫn chưa tin được khi mới chỉ cách đây vài ngày, cả gia đình vẫn còn vui vẻ đoàn tụ, thế mà chỉ sau một buổi sáng, tang tóc đã bao trùm căn nhà nhỏ.

Theo thông tin từ Người đưa tin, ngày 14/4, sau gần 4 ngày kể từ vụ việc em N.P.H, học sinh lớp 6/2 Trường THCS Tân Bửu (phường Tân Bửu, TP.Biên Hòa) bất ngờ tử vong trong lúc học thể dục tại trường, gia đình em H. vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của người con trai.

Theo lời kể của anh T., sau khi đưa con trai đến trường, anh đi làm tại công ty may nệm cách đó vài km. Đến 10h06 thì bất ngờ nhận được điện thoại của thầy giáo thể dục báo con trai trong lúc tập thể dục bị ngã bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai.

Gia đình anh chị có 2 người con trai. H. là con út đang học lớp 6 tại Trường THCS Tân Bửu. Anh T. chia sẻ nghẹn ngào: 'Buổi sáng hôm đó, tôi vẫn đưa cháu đi ăn sáng món cơm tấm rồi cho cháu đến trường. Trước khi khi cháu vào lớp, hai cha con còn nói chuyện rất vui vẻ, tôi có dặn dò con ráng học giỏi nha. Thế nhưng chỉ vài tiếng sau, tin dữ bất ngờ ập đến'.

Trường THCS Tân Bửu - nơi xảy ra vụ nam sinh tử vong trong tiết thể dục - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo gia đình, trước thời điểm xảy ra sự việc đau lòng, em H. vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường, không có bất kỳ biểu hiện khác thường về sức khỏe. Em H. là người rất thích vận động, mỗi chiều sau học về đều đạp xe, chơi đá bóng,… Sự việc xảy ra đột ngột khiến gia đình cũng không hiểu được nguyên nhân.

Trước sự ra đi đột ngột của con trai, gia đình anh T. cho biết hiện đang chờ kết luận của cơ chức năng. Gia đình mong muốn cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ nguyên nhân sự việc để cháu được yên nghỉ.

Chị Bạch Thị Mỹ L. (mẹ em H.) cho biết thêm: 'Nghe tin con tử vong khi đang học, tôi thật sự bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm có kết luận về nguyên nhân cái chết của con mình. Cũng là bài học kinh nghiệm để các phụ huynh khác và nhà trường kịp thời quan tâm, chú ý đến sức khỏe của con mình'.

Kể lại buổi sáng định mệnh đó, chị L. không nén được những giọt nước mắt: 'Tôi biết nó thích ăn cá kèo lắm, hôm đó tôi nghỉ ở nhà, có dặn chồng trưa rước con về thì ghé tiệm tóc lấy bịch cá kèo trong tủ lạnh rồi đem về nấu cho con ăn. Tôi đang ngồi ở nhà chờ ba con nó về để nấu ăn thì nghe tin con cấp cứu trong bệnh viện. Khi biết tin, tôi như gục ngã, không tin được những gì đang xảy ra'.

Sau khi xảy ra sự việc, BGH Trường THCS Tân Bửu, chính quyền địa phương và các đoàn thể cũng đã xuống thăm hỏi, động viên và phụ giúp gia đình lo hậu sự cho em H..

Không khí tang thương bao trùm gia đình em H. - Ảnh: Người đưa tin

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 11/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết có một học sinh lớp 6 tử vong trong khi khởi động chuẩn bị học thể dục. Nạn nhân là em N.P.H., học sinh lớp 6/2 Trường THCS Tân Bửu (phường Bửu Long, TP Biên Hòa).

Theo báo cáo, sáng 10/4, H. đang chạy khởi động nhẹ trên sân trong tiết thể dục thì mệt mỏi, bất ngờ ngã xuống. Ngay sau đó, giáo viên trong trường đã sơ cứu và đưa em H. đến Trạm y tế phường Bửu Long điều trị.

Các nhân viên y tế cho em H. thở oxy, nhồi nhịp tim nhưng không thấy nhịp thở. Em H. lập tức được chuyển đến Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai (phường Thống Nhất, TP. Biên hòa) cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đại diện Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai cho hay bệnh nhân tử vong trước khi nhập viện, chưa rõ nguyên nhân. Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa bệnh nhi qua Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp tục khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.