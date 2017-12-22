Khi biết tin chính quyền và người dân phát hiện thi thể nam giới dưới sông Tô Lịch, ông Đình lập tức mang ảnh con trai mất tích nhiều ngày đến hiện trường để đối chiếu với nạn nhân.

Vào khoảng 9 giờ sáng nay (22/12), người dân sống gần khu vực cầu Lủ thuộc địa phận phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Hà Nội) phát hiện một thi thể nam giới nổi lềnh bềnh dưới sông Tô Lịch.

Hiện trường phát hiện thi thể nam giới trên sông Tô Lịch - Ảnh: Internet

Rất đông người dân đã tập trung tại khu vực này để theo dõi vụ việc - Ảnh: Internet

Theo lời kể, nạn nhân khoảng 40 tuổi, mặc áo phao màu vàng, quần jean đen. Nhiều người dân hiếu kỳ đã đổ dồn đến khu vực này theo dõi diễn biến vụ việc, theo Zing.

Biết tin, ông Bùi Lộc Đình sống tại ngõ 168 đường Kim Giang, quận Hoàng Mai liền chạy đến hiện trường. Vừa đi ông vừa cầm ảnh con trai và rơi nước mắt kể lại việc con ông đã bỏ nhà đi gần một tuần chưa về. Ông đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy.

Biết tin, ông Đình đã mang ảnh con trai mất tích đến hiện trường đối chiếu với nạn nhân - Ảnh: Internet

Đến 10 giờ 30 cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được công an phường Đại Kim trục vớt và tiến hành khám nghiệm tử thi. Lúc này, con dâu ông Đình xác nhận đây chính là người nhà mình. Người này đã có 1 vợ và 2 con. Hiện thi thể đã được đưa đến nghĩa trang Văn Điển.

Được biết, ông Đình là cựu chiến binh trong kháng chiến chống Mỹ. Bị nhiễm chất độc màu da cam nên 4 người con của ông sinh ra đều bị ảnh hưởng. Người con thứ hai của ông có vấn đề về thần kinh. Tối ngày 17/12, anh lên cơn đập phá, tự cắt đứt 2 ngón tay rồi bỏ nhà đi.

Phát hiện thi thể nam giới trên sông Dương Đông Sáng 15-4, người dân sống ở hai bên sông Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang), phát hiện xác một nam giới trôi trên sông.

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