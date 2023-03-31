Nghe con trai nói "mẹ và chú ở trong phòng", chồng đắng lòng khi phát hiện sự thật bấy lâu vợ ngoan hiền giấu kín

Ngày hôm đó, nhân lúc chồng đi vắng, để tăng thêm sự kích thích, cô Vương ngang nhiên đem nhân tình về nhà. Mặc dù trong nhà vẫn còn hai con trai, cô Vương vẫn không hề ngần ngại.

Sự việc xảy ra tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan. Cô Vương, vốn là phụ nữ có chồng nhưng lại cùng với anh Lưu đồng nghiệp phát sinh quan hệ ngoài luồng. Mới đầu, cả hai còn giấu diếm cẩn thận, lén lút qua lại. Thế nhưng càng về sau, cô Vương lại càng liều lĩnh hơn.

Nghi ngờ vợ dối gian, người chồng đánh liều hỏi con trai mới 3 tuổi. Cậu bé hồn nhiên trả lời: "Mẹ cùng chú nào đó trong phòng, con và em ở ngoài xem tivi".

Dẫn nhân tình vào phòng ngủ mây mưa, ân ái, bỏ mặc hai con trai nhỏ tuổi ngoài ngoài khách xem tivi, cô Vương tưởng rằng chuyện lần này vẫn trót lọt. Nhưng chẳng ngờ, người chồng có việc đột xuất, quay về nhà ngày hôm đó. Vào phòng ngủ, anh phát hiện vợ mình đang ngủ say sưa nhưng nửa thân dưới lại cởi sạch.

Nghe lời con trai nói, người chồng choáng váng, lục tung phòng ngủ, cuối cùng phát hiện anh Lưu đang trốn dưới gầm giường. Bắt quả tang tại trận, cô Vương và anh Lưu không còn gì chối cãi, hai người bị kiện ra tòa.

Tại tòa án, trước những bằng chứng xác thực, tòa án phán định, anh Lưu xâm hại quyền phối ngẫu, phá hoại hạnh phúc gia đình, khiến vợ chồng người khác phải ly hôn. Xử tù 20 ngày, bồi thường 60000 Đài tệ (khoảng 42 triệu đồng) cho người chồng, không cho kháng án.

3 tướng nhận nhận biết phụ nữ lẳng lơ, dễ ngoại tình bậc nhất:

Mắt nhiều lòng trắng, lúng liếng

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nên khi nhìn vào đôi mắt, người ta có thể đoán được phần nào tính cách của một người. Người phụ nữ dễ dãi rất hay dùng ánh mắt để biểu lộ tình cảm. Nếu có đàn ông đi qua huýt sáo, cười hoặc trêu đùa, họ sẽ cười lại rất vui vẻ và dùng ánh mắt biểu lộ cho người đó biết rằng mình rất có hứng thú và sẵn sàng kết bạn cùng. Mắt có nhiều lòng trắng càng chứng tỏ đây là người đàn bà có tâm địa không tốt, luôn thay lòng đổi dạ.

Ảnh minh họa: Internet

Môi dày và cong

Những người phụ nữ sở hữu đôi môi dày và cong thường rất giỏi ăn nói nên cuốn hút được nhiều người khác giới. Có thể vì điều này nên họ vô cùng lăng nhăng. Bản mệnh thích được nhiều người theo đuổi, yêu thương chiều chuộng. Chồng không phải là người duy nhất mà kiểu phụ nữ này trao gửi tấm thân mình.

Phụ nữ sở hữu nét tướng như vậy thường không thật thà, hứa rồi lại quên nên khó lòng tin tưởng. Đối với cuộc sống hôn nhân, họ cũng không thực sự chân thành. Bản mệnh luôn muốn đàn ông phải vây quanh mình và coi họ là nữ hoàng. Còn chồng chỉ là bức bình phong cho cuộc sống phóng túng, tự do với các mối quan hệ ngoài luồng của mình mà thôi. Ảnh minh họa: Internet

Trán dô, vành tai lật, cuống tai nhọn

Theo nhân tướng học, tai to mà dày thì dù vành tai thế nào cũng không đáng sợ. Tai nhỏ thì dù vành tai dày hay cuống tai chắc, rủ xuống cũng là người đàn bà không có hậu. Nếu các quý ông gặp phải một người phụ nữ có vùng trán dô, vành tai lật, cuống tai nhọn thì nên tránh xa ngay lập tức. Bởi đây là tướng tai hiếm gặp và rất đen đủi.

Đa phần, phụ nữ có nét tướng này thường rất cố chấp, bảo thủ, yêu cuồng si nhưng rất dễ hận tình. Tính khí cô độc, đam mê tình ái quá đáng, thích tình một đêm và sẵn sàng sa chân vào nghề "buôn hương bán phấn". Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo