Nghệ An: Xót xa cảnh học sinh lội bùn để đến trường, vừa đi học vừa vác cuốc san đường

Đời sống 13/08/2023 17:09

Vài ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh về một nhóm học sinh đi học trên con đường bùn đất lầy lội. Trong ảnh, một số học sinh bị ngã khiến quần áo lấm lem.

Cụ thể, theo thông tin từ báo Tiền Phong, điều đặc biệt hơn, một số học sinh vừa đi học vừa mang theo chiếc cuốc để san những đoạn đường khó cho dễ đi. Những hình ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến dư luận xôn xao.

Nghệ An: Xót xa cảnh học sinh lội bùn để đến trường, vừa đi học vừa vác cuốc san đường - Ảnh 1
Hình ảnh về một nhóm học sinh đi học trên con đường bùn đất lầy lội. Trong ảnh, một số học sinh bị ngã khiến quần áo lấm lem - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cũng trong nguồn tin này, con đường lầy lội bùn đất nói trên là con đường liên thôn ở Khe Răm, xóm Ngọc Thành (xã Hùng Thành, Yên Thành, Nghệ An). Khi hình ảnh được lan truyền trên mạng, nhiều người vào bình luận phản ánh tình trạng đường bùn đất nhầy nhụa này đã xảy ra nhiều năm nay nhưng chưa được các cơ quan chức năng quan tâm sửa chữa. Việc tuyến đường đầy bùn đất lầy lội không chỉ khiến các em học sinh đi học khó khăn mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Nghệ An: Xót xa cảnh học sinh lội bùn để đến trường, vừa đi học vừa vác cuốc san đường - Ảnh 2
Nhóm học sinh lội bộ đến trường, vừa đi vừa cào đất san đường - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Nguyễn Viết Phong – Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Thành (huyện Yên Thành), thông tin những hình ảnh trên đã được người dân ghi lại vào năm trước. Tuy nhiên hiện tại một phần tuyến đường vẫn gây khó khăn cho người dân.

Nghệ An: Xót xa cảnh học sinh lội bùn để đến trường, vừa đi học vừa vác cuốc san đường - Ảnh 3
Bùn đất bám đầy chân trên con đường đến lớp - Ảnh: VietNamNet

Cụ thể, đây là tuyến đường nối tỉnh lộ 538, đi qua xóm Ngọc Thành (xã Hùng Thành) với khoảng 40 hộ dân sinh sống, tổng chiều dài 2,5km, trong đó, 1km đã được đổ bê tông, đoạn còn lại đang được thi công.

Nghệ An: Xót xa cảnh học sinh lội bùn để đến trường, vừa đi học vừa vác cuốc san đường - Ảnh 4
Học sinh hỗ trợ nhau đẩy xe đạp vượt qua đoạn đường khó khăn - Ảnh: VietNamNet

Những ngày mưa, ví dụ như mấy hôm vừa qua, tình trạng bùn đất lầy lội vẫn xảy ra, gây khó khăn khi di chuyển. 

“Nhà thầu đang tiếp tục thi công để hoàn thành vào dịp cuối năm, đảm bảo người dân đi lại và học sinh đến trường được thuận lợi”, ông Phong nói với VietNamNet

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