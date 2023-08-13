Nghệ An: Xót xa cảnh học sinh lội bùn để đến trường, vừa đi học vừa vác cuốc san đường

Cụ thể, theo thông tin từ báo Tiền Phong, điều đặc biệt hơn, một số học sinh vừa đi học vừa mang theo chiếc cuốc để san những đoạn đường khó cho dễ đi. Những hình ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến dư luận xôn xao.

Hình ảnh về một nhóm học sinh đi học trên con đường bùn đất lầy lội. Trong ảnh, một số học sinh bị ngã khiến quần áo lấm lem - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cũng trong nguồn tin này, con đường lầy lội bùn đất nói trên là con đường liên thôn ở Khe Răm, xóm Ngọc Thành (xã Hùng Thành, Yên Thành, Nghệ An). Khi hình ảnh được lan truyền trên mạng, nhiều người vào bình luận phản ánh tình trạng đường bùn đất nhầy nhụa này đã xảy ra nhiều năm nay nhưng chưa được các cơ quan chức năng quan tâm sửa chữa. Việc tuyến đường đầy bùn đất lầy lội không chỉ khiến các em học sinh đi học khó khăn mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trên địa bàn.