Nghệ An: Cháy kho chứa trấu, người dân ở 10 thôn cùng lực lượng chức năng gồng mình dập lửa cứu hơn 100 tấn lúa

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 13-9, tại khu vực nhà kho chứa trấu của gia đình ông C. (ở thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong) bất ngờ xảy ra đám cháy lớn, ngọn lửa bao trùm, khói bốc cao nghi ngút.

Tuy nhiên, do khu vực nhà kho có chứa số lượng lớn vỏ trấu, các bao tải lúa và các vật liệu dễ cháy (vị trí xảy ra cháy chủ yếu ở khu vực chứa vỏ trấu rộng hàng trăm mét vuông) nên ngọn lửa bén và bùng phát, bao trùm khá nhanh, khói bốc nghi ngút, khiến công tác tiếp cận dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng chức năng tại chỗ, người dân tại 10 thôn trên địa bàn xã Kỳ Phong và sự hỗ trợ từ các xã lân cận như Kỳ Tiến, Kỳ Bắc...; các lực lượng công an, quân sự huyện Kỳ Anh, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh… cùng các phương tiện xe cứu hỏa chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường để tham gia dập lửa.

Các lực lượng chức năng và người dân đã nỗ lực vận chuyển, cứu thành công trên 100 tấn lúa bên trong nhà kho, đưa ra ngoài đảm bảo an toàn. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, do số lượng vỏ trấu bên trong nhà kho lớn, khói vẫn đang âm ỉ nên chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục ứng trực, xử lý, kiểm soát để đảm bảo an toàn.

Ngọn lửa bùng phát rất dữ dội (Ảnh: SGGP)

Theo ông Võ Tiến Sửu, Chủ tịch UBND xã Kỳ Phong, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều máy móc, vật dụng bên trong nhà kho bị ngọn lửa làm cháy, hư hỏng. Hiện chưa thể thống kê được mức độ thiệt hại về tài sản. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ VTV, trước đó tại Hà Nội cũng xảy ra một vụ cháy lớn: Khoảng 6 giờ 29 phút, ngày 11/9, đã xảy ra vụ cháy tại xưởng cơ khí thuộc Công ty Cổ phần Thiết bị vật tư cơ điện xây dựng, địa chỉ số 9 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai), chứ không phải cháy chung cư như một số thông tin đã lan truyền trước đó.

Nhận được tin, Công an quận Hoàng Mai, lực lượng chức năng của Công an thành phố đã điều động cán bộ, chiến sỹ và phương tiện đến làm nhiệm vụ.

Được biết, quy mô diện tích công trình khu vực cháy có tổ.ng diện tích khoảng 40m2, 1 tầng, xây dựng khung thép mái tôn. Khu vực xưởng này đang để trống không sử dụng, không có thiết bị và vật tư bên trong. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở đã chủ động sử dụng các bình chữa cháy xách tay, bình chữa cháy xe đẩy tổ chức chữa cháy ban đầu, không để ngọn lửa cháy lan.

Một số hình ảnh tại hiện trường được phóng viên SGGP ghi lại: