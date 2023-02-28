Tại tỉnh Nghệ An, khi gia đình đào móng xây nhà đã phát hiện ngôi mộ lạ, lớp quách dài khoảng 2,4m, cao 0,8m, nặng khoảng 5 tạ.

Thông tin từ Báo Tiền Phong ngày 27.2, ông Bùi Minh Thông, Chủ tịch UBND xã Hùng Tiến (H.Nam Đàn, Nghệ An), cho biết người dân trên địa bàn xã này vừa phát hiện một ngôi mộ được táng theo hình thức trong quan ngoài quách.

Trước đó, ngày 25.2, gia đình ông Lê Văn Châu (62 tuổi, ngụ xóm Bố Ân, xã Hùng Tiến) thuê máy múc đến đào móng xây nhà cho con trai trong khu vườn của gia đình.

Khi máy xúc bóc hết lớp đất màu phía trên, cách mặt đất khoảng 1m thì bất ngờ phát hiện ngôi mộ giữa vườn. Bên trên và xung quanh quan tài không phát hiện có bia đá.

Đây là ngôi mộ được chôn cất theo kiểu trong quan ngoài quách. Quách bao bọc bên ngoài quan tài dài hơn 2m, khá nặng trông như một khối đá. Do chiếc quách lớn và nặng nên người dân đã đập vỡ vỏ quách để di chuyển quan tài.

Ngôi mộ được an táng theo kiểu trong quan ngoài quách nghi đã được chôn cất hàng trăm năm. Ảnh: Thanh Niên

Sau khi đập vỡ quách, bên trong lộ ra một chiếc quan tài. Phía trên quan tài được sơn màu đỏ, gỗ vẫn còn nguyên vẹn. Theo những người chứng kiến, quan tài làm bằng gỗ dâu, ván trên dưới và hai bên đều dày khoảng 10cm. Một đầu quan tài có khắc chữ Hán. Người dân phải huy động 6 người mới khiêng được quan tài lên.

Khi phá vỡ quách, bên trong có mùi lạ bốc lên giống như mùi nhựa thông.

Cũng theo Thanh Niên, gia đình ông Lê Văn Châu sau đó đã cho di chuyển quan tài ra nghĩa trang cách nhà khoảng 500m để chôn cất.

Ông Bùi Minh Thông, Chủ tịch UBND xã Hùng Tiến, cho biết hiện chưa xác định được ngôi mộ này của ai, thuộc dòng họ nào. Người dân địa phương cho rằng ngôi mộ có tuổi đời khoảng hơn 100 năm.

Xác minh vụ việc giáo viên bắt học sinh lớp 12 đứng 1 tiết học vì mâu thuẫn tiền tài trợ giáo dục Sau khi có thông tin xôn xao việc giáo viên chủ nhiệm bắt học sinh đứng 1 tiết học vì mâu thuẫn tiền tài trợ giáo dục, phía trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy tại lớp học này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-an-bat-ngo-phat-hien-mot-co-quan-tai-co-nang-gan-500kg-trong-luc-dao-mong-lam-nha-560411.html