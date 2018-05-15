Ngày Quốc tế Gia đình 15/5 và những lời chúc chạm đến trái tim

Đời sống 15/05/2018 13:46

Nhân ngày Quốc tế Gia đình 15/5, hãy cùng gửi những lời chúc đầy yêu thương này tới các thành viên trong gia đình bạn nhé.

Ngày Quốc tế gia đình 15/5 (International Day of Families) là ngày lễ tônt? vinh các giá trị tốt đẹp của gia đình do Liên Hiệp Quốc lựa chọn. Vào ngày này, rất nhiều hoạt động đã được tổ chức nhằm nhắc nhở mỗi cá nhân về những vấn đề liên quan đến gia đình như trách nhiệm của ông bà, bố mẹ, con cái đối với gìn giữ hạnh phúc gia đình; làm thế nào để tăng tình đoàn kết, yêu thương giữa các thành viên; hội nhập quốc tế, di cư và tác động đối với gia đình; cân bằng giữa gia đình, công việc và cuộc sống cá nhân của từng người.

Ngày Quốc tế Gia đình
Ngày Quốc tế Gia đình. Ảnh minh họa: Internet.

Trong năm 2018, ngày Quốc tế Gia đình 15/5 có chủ đề là  nâng cao nhận thức về vai trò của các chính sách gia đình và trách nhiệm của gia đình đối với xã hội. Ở Việt Nam, các hoạt động chào mừng ngày này cũng được diễn ra sôi động. Một số chương trình truyền hình còn có sự tham dự của những người nổi tiếng để chia sẻ trải nghiệm của họ trong việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái và gìn giữ hạnh phúc.

Làm gì trong ngày Quốc tế Gia đình?

Vào ngày Quốc tế Gia đình 15/5, bạn có thể nấu một bữa tối thật ngon hoặc đưa cả nhà hàng đi ăn một nhà hàng sang trọng để cùng nhau trò chuyện, tâm sự về những khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống. Qua đó, thắt chặt sự đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình và củng cố hơn nữa tình yêu thương. Ngoài ra, lên kế hoạch cho cả nhà đi du lịch cũng là một ý tưởng tuyệt vời, nhất là khi đang ở giữa mùa du lịch.

Một gợi ý tuy nhỏ nhưng tràn đầy ý nghĩa đó là bạn có thể gửi những lời chúc mừng tới gia đình của mình. Bất kỳ ai trong gia đình nhận được tin nhắn của bạn nhân ngày Quốc tế Gia đình cũng sẽ cảm nhận được tình cảm chân thành của bạn đấy. Dưới đây là một số lời chúc mừng để bạn tham khảo:

1. Nhân ngày Quốc tế Gia đình, con chúc cả nhà luôn ở bên nhau cả trong niềm vui lẫn nỗi buồn. Chúc gia đình ta mãi đầm ấm và hạnh phúc.

2. Nhân ngày Quốc tế Gia đình, con chúc bố mẹ luôn vui khỏe, hạnh phúc. Anh chúc em mãi xinh đẹp rạng ngời, tươi trẻ và hoàn thành những mục tiêu của em. Chúc cả gia đình mình luôn ngập tràn trong hạnh phúc.

Bữa cơm gia đình
Ảnh minh họa: Internet

3. Nhân ngày Quốc tế Gia đình, chúng mình hãy trân trọng và yêu thương nhau nhiều hơn nữa em nhé. Gia đình nhỏ nhưng tình yêu lớn. Hãy cùng vượt qua mọi khó khăn để cùng nhau đi hết cuộc đời này nhé em.

4. Động lực lớn nhất của anh đó chính là em và con của chúng ta. Nhân ngày Quốc tế Gia đình, anh chúc cả nhà luôn là một tổ ấm yên bình, là nơi “đi để trở về” và mãi mãi hạnh phúc.

5. Em cảm ơn anh đã cho em một gia đình hạnh phúc - nơi em có bố mẹ, những người luôn yêu thương em như con đẻ. Cảm ơn anh đã luôn động viên và hỗ trợ em ngay cả khi em bị những khó khăn trong cuộc sống lấn át. Em mong cả gia đình mình sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau. Chúc gia đình mình luôn ấm êm, hạnh phúc.

Lời chúc của bạn cho gia đình mình nhân ngày Quốc tế Gia đình 15/5 là gì? Bạn đã sẵn sàng để trao yêu thương chưa? Đừng chờ đợi nữa vì rất nhiều người đang mong mỏi tin nhắn của bạn đấy.

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