Ngày Cá tháng Tư nên nói gì? Câu trả lời là những bài thơ vui nhộn này

Ngày Cá tháng Tư là ngày nói dối nhưng không nhất thiết bạn phải nói dối để trêu chọc bạn bè. Đơn giản là vài câu thơ, câu nói vui vui là cũng đủ để mang tiếng cười đến cho mọi người rồi. Không tin thì cứ thử tham khảo những bài thơ vui vui về ngày Cá tháng Tư dưới đây nhé.

Ngày Cá tháng Tư đọc thơ tặng nhau tiếng cười

Ngày Cá tháng Tư. Ảnh minh họa: Internet.

Bài thơ số 1

Ngày mai ai nói đừng tin