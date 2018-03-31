Ngày Cá tháng Tư nên nói gì? Câu trả lời là những bài thơ vui nhộn này

Ngày Cá tháng Tư nên nói gì để tạo không khí vui vẻ cho những người bạn yêu quý? Thực ra có rất nhiều lựa chọn để bạn tham khảo đấy, không nhất thiết phải troll nhau đâu.
Ngày Cá tháng Tư là ngày nói dối nhưng không nhất thiết bạn phải nói dối để trêu chọc bạn bè. Đơn giản là vài câu thơ, câu nói vui vui là cũng đủ để mang tiếng cười đến cho mọi người rồi. Không tin thì cứ thử tham khảo những bài thơ vui vui về ngày Cá tháng Tư dưới đây nhé.
Ngày Cá tháng Tư đọc thơ tặng nhau tiếng cười
Bài thơ số 1
Ngày mai ai nói đừng tin
Ai khen cũng chớ vênh nhìn trước sau
Ai mời cũng chớ đi mau
Ai mắng cũng chớ mặt cau vội vàng
Ai doạ cũng chớ hoang mang
Ai mách cũng chớ ngỡ ngàng nghe theo
Ai vay cũng chớ kêu nghèo
Ai nổ cũng chớ lèo nhèo cản ngăn
Ai xui cũng chớ vội lăn
Ai xỏ cũng chớ cục cằn mắng luôn
Ai cản cũng chớ vội chuồn
Ai bỏ cũng chớ có buồn vu vơ
Ai yêu cũng chớ thẫn thờ
Ai xin cũng chớ vội lờ không cho
Ai đòi cũng chớ thêm lo
Ai giục cũng chớ chân co chạy liền
Ngày mai, hãy nhớ đừng quên
Mười lăm tình huống nêu trên nằm lòng!
Ngày mai xin cứ thong dong
Vô tư mọi chuyện chờ xong một ngày!
Bài thơ số 2
Hôm nay ngày cá tháng tư
Mạnh dạn em có viết thư cho nàng
Trong thư em viết rõ ràng
Thi ơi anh đã thích nàng từ lâu
Dù răng nàng có bị vâu
Môi nàng thì sứt rốn ràng lồi ra
Dù cho ngăn cản mẹ cha
Đôi ta vẫn cứ một lòng chữ yêu
Lấy nàng anh sẽ cưng chiều
Anh thề anh éo nói điêu chút nào
Thư xong đứng dậy anh hào
Đưa cho nàng đọc tuôn trào lệ dơi
Ai ngờ nàng chửi rảnh hơi
Bà mày có giống như lời mày mô
Mẹ khỉ cái thằng răng hô
Chửi cha chửi chú rồi vồ lấy em
Nó bem nó nện rõ đau
Mồm em chảy máu, da đầu phải khâu
Từ nãy chờ một hồi lâu
Không biết kết quả X Quang thế nào
Thôi em xin được phép chào
Xin được gặp lại vào ngày hôm sau.
Bài thơ số 3
Hôm nay mùng 1 tháng tư
Bỗng nhiên lại muốn làm sư quét chùa
Ta thề thật chứ chẳng đùa
Xưa nay có biết dối lừa ai đâu
Cuộc đời khó lụy bể dâu
Yêu toàn gặp cảnh chết trâu chết vùi
Ngẫm sao cay đắng ngậm ngùi
Bao năm chẳng biết ngọt bùi ái ân
Bây giờ chẳng có ai cần
Thì e sẽ quyết quyên thân cho rồi
Nhưng mà ai muốn lên đôi
Thì la lên nhá để tôi. ..quay về.
Bài thơ số 4
Hôm nay mùng một tháng tư
Định rằng viết một lá thư để lừa
Mọi người ai cũng biết thừa
Nếu mà nói thực, phải chừa hôm nay
Cho nên em vẫn loay hoay
Có nên nói thực cầu may khỉ vàng
Bà con cô bác họ hàng
Còn hơn nửa tháng xóm làng chung vui
Lòng em nay vẫn ngậm ngùi
Nghe người ta dỗ thấy bùi cái tai
Vào ngày mười tám thứ hai
Sau ngày sinh nhật nhà trai có lời
Thôi thì con gái có thời
Đành rằng nhắm mắt cho người ta yêu
Chối thì họ bảo là kiêu
Hôm nay ngày cá nói điêu được gì?
Định rằng thứ bảy lấy vì
Đền Hùng mở hội ta thì gặp nhau
Hội thơ tổ chức sân sau
Biết đâu gặp được duyên cau nghĩa trầu!
Chúc bạn vui vẻ với những vần thơ vui nhộn về ngày 1 tháng 4 này.