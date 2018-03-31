Ngày Cá tháng Tư nên nói gì? Câu trả lời là những bài thơ vui nhộn này

Đời sống 31/03/2018 12:07

Ngày Cá tháng Tư nên nói gì để tạo không khí vui vẻ cho những người bạn yêu quý? Thực ra có rất nhiều lựa chọn để bạn tham khảo đấy, không nhất thiết phải troll nhau đâu.

Ngày Cá tháng Tư là ngày nói dối nhưng không nhất thiết bạn phải nói dối để trêu chọc bạn bè. Đơn giản là vài câu thơ, câu nói vui vui là cũng đủ để mang tiếng cười đến cho mọi người rồi. Không tin thì cứ thử tham khảo những bài thơ vui vui về ngày Cá tháng Tư dưới đây nhé.

Ngày Cá tháng Tư đọc thơ tặng nhau tiếng cười

Ngày Cá tháng Tư
Ngày Cá tháng Tư. Ảnh minh họa: Internet.

Bài thơ số 1

Ngày mai ai nói đừng tin

Ai khen cũng chớ vênh nhìn trước sau

Ai mời cũng chớ đi mau

Ai mắng cũng chớ mặt cau vội vàng

Ai doạ cũng chớ hoang mang

Ai mách cũng chớ ngỡ ngàng nghe theo

Ai vay cũng chớ kêu nghèo

Ai nổ cũng chớ lèo nhèo cản ngăn

Ai xui cũng chớ vội lăn

Ai xỏ cũng chớ cục cằn mắng luôn

Ai cản cũng chớ vội chuồn

Ai bỏ cũng chớ có buồn vu vơ

Ai yêu cũng chớ thẫn thờ

Ai xin cũng chớ vội lờ không cho

Ai đòi cũng chớ thêm lo

Ai giục cũng chớ chân co chạy liền

Ngày mai, hãy nhớ đừng quên

Mười lăm tình huống nêu trên nằm lòng!

Ngày mai xin cứ thong dong

Vô tư mọi chuyện chờ xong một ngày!

Bài thơ số 2

Hôm nay ngày cá tháng tư

Mạnh dạn em có viết thư cho nàng

Trong thư em viết rõ ràng

Thi ơi anh đã thích nàng từ lâu

Dù răng nàng có bị vâu

Môi nàng thì sứt rốn ràng lồi ra

Dù cho ngăn cản mẹ cha

Đôi ta vẫn cứ một lòng chữ yêu

Lấy nàng anh sẽ cưng chiều

Anh thề anh éo nói điêu chút nào

Thư xong đứng dậy anh hào

Đưa cho nàng đọc tuôn trào lệ dơi

Ai ngờ nàng chửi rảnh hơi

Bà mày có giống như lời mày mô

Mẹ khỉ cái thằng răng hô

Chửi cha chửi chú rồi vồ lấy em

Nó bem nó nện rõ đau

Mồm em chảy máu, da đầu phải khâu

Từ nãy chờ một hồi lâu

Không biết kết quả X Quang thế nào

Thôi em xin được phép chào

Xin được gặp lại vào ngày hôm sau.

Ngày 1 tháng 4
Ngày 1 tháng 4. Ảnh minh họa: Internet.

Bài thơ số 3

Hôm nay mùng 1 tháng tư

Bỗng nhiên lại muốn làm sư quét chùa

Ta thề thật chứ chẳng đùa

Xưa nay có biết dối lừa ai đâu

Cuộc đời khó lụy bể dâu

Yêu toàn gặp cảnh chết trâu chết vùi

Ngẫm sao cay đắng ngậm ngùi

Bao năm chẳng biết ngọt bùi ái ân

Bây giờ chẳng có ai cần

Thì e sẽ quyết quyên thân cho rồi

Nhưng mà ai muốn lên đôi

Thì la lên nhá để tôi. ..quay về.

Bài thơ số 4

Hôm nay mùng một tháng tư

Định rằng viết một lá thư để lừa

Mọi người ai cũng biết thừa

Nếu mà nói thực, phải chừa hôm nay

Cho nên em vẫn loay hoay

Có nên nói thực cầu may khỉ vàng

Bà con cô bác họ hàng

Còn hơn nửa tháng xóm làng chung vui

Lòng em nay vẫn ngậm ngùi

Nghe người ta dỗ thấy bùi cái tai

Vào ngày mười tám thứ hai

Sau ngày sinh nhật nhà trai có lời

Thôi thì con gái có thời

Đành rằng nhắm mắt cho người ta yêu

Chối thì họ bảo là kiêu

Hôm nay ngày cá nói điêu được gì?

Định rằng thứ bảy lấy vì

Đền Hùng mở hội ta thì gặp nhau

Hội thơ tổ chức sân sau

Biết đâu gặp được duyên cau nghĩa trầu!

Chúc bạn vui vẻ với những vần thơ vui nhộn về ngày 1 tháng 4 này.

Ngày Cá tháng Tư (1/4) có nguồn gốc từ nước nào?

Ngày Cá tháng Tư (1/4) có nguồn gốc từ nước nào?

“Ngày Cá tháng Tư có nguồn gốc từ nước nào?” Tại sao lại có tên gọi là “Cá tháng Tư”? Hai câu hỏi này chắc chắn chưa nhiều người biết đáp án.

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