Ngày 30/4 mùng 1/5 được nghỉ mấy ngày và nên đi du lịch ở đâu?

Với quy định như trên thì vào dịp Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2021, người lao động sẽ có chuỗi ngày nghỉ dài liên tiếp 4 ngày, gồm 2 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Ngày 30/4 mùng 1/5 được nghỉ mấy ngày? Theo lịch thì ngày kỷ niệm Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm nay sẽ trùng vào thứ 6 và thứ 7. Dựa theo Điều 111, Luật Lao động 2019, nếu ngày nghỉ lễ, Tết trùng với ngày nghỉ cuối tuần thì người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Do ngày Quốc tế Lao động trùng vào ngày thứ 7 nên các cán bộ, công nhân viên chức và người lao động sẽ nghỉ bù thêm 1 ngày 3/5.

- Không đi làm ngày lễ: Theo khoản 1 Điều 112 BLLĐ năm 2019, người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương vào ngày 30/4 và 1/5. Vì thế, nếu nghỉ 2 ngày này, người lao động sẽ được hưởng 100% lương của ngày làm việc bình thường.

Với một kỳ nghỉ dài như thế, chế độ lương, thưởng sẽ là vấn đề luôn được người lao động đặc biệt quan tâm. Trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, người lao động sẽ được hưởng lương, thưởng như sau:

- Đi làm ngày lễ vào ban ngày: Nếu đi làm vào thời gian này, người lao động sẽ được tính là làm thêm giờ. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 98 BLLĐ năm 2019, việc đi làm trong ngày lễ 30/4-1/5, người lao động sẽ được hưởng ít nhất bằng 300% lương chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người lao động hưởng lương ngày. Nếu tính cả lương được trả cho ngày nghỉ lễ thì người lao động đi làm những ngày này sẽ được hưởng ít nhất 400% lương của ngày làm việc bình thường.

Việc đi làm trong ngày lễ 30/4-1/5, người lao động sẽ được hưởng ít nhất bằng 300% lương

- Đi làm vào ban đêm của ngày lễ: Theo khoản 3 Điều 98 BLLĐ năm 2019 thì nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì người lao động sẽ được hưởng thêm lương làm việc vào ban đêm và lương làm thêm giờ của công việc bình thường. Ngoài ra, người lao động sẽ được hưởng thêm 20% tiền lương của công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc đó. Tóm lại, người lao động làm việc vào ban đêm của ngày 30/4 và 01/5 sẽ được hưởng tối thiểu 490% lương của ngày làm việc bình thường (nếu tính cả lương của ngày nghỉ).

2. Du lịch 30/4-1/5 ở đâu đẹp nhất?

Với kỳ nghỉ lễ kéo dài như thế, việc lựa chọn địa điểm du lịch xa được rất nhiều người quan tâm. Vậy nên đi đâu chơi trong 4 ngày nghỉ lễ này.

Du lịch 30/4-1/5

+ Hà Giang

Nằm cách thủ đô Hà Nội 300km, Hà Giang là vùng đất cao nguyên đá nổi tiếng với phong cảnh đẹp hùng vĩ, tráng lệ bậc nhất các tỉnh vùng núi phía Bắc. Mỗi mùa nơi đây đều mang trong mình một vẻ đẹp rất riêng. Đặc biệt đầu tháng 5 là thời điểm Hà Giang sắp bước vào mùa nước đổ, thời tiết có nắng đẹp và thuận lợi cho việc tham quan, khám phá.

+ Sapa

Thị trấn nhỏ nhắn này đang là điểm đến được rất nhiều người yêu thích. Khí hậu se lạnh, phong cảnh hữu tình, đặc biệt người dân rất hiếu khách là những ấn tượng khó quên trong lòng du khách mỗi khi đặt chân đến đây. Vào những ngày cuối tháng 4, thời tiết tại Sapa khá ấm áp, có nắng nhẹ vào ban ngày và hơi se lạnh vào ban đêm. Du lịch đến Sapa trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 này, bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình những bộ đồ mỏng nhẹ là được.

Sapa đang là điểm đến được rất nhiều người yêu thích

Thiên nhiên, đất trời đã ưu ái ban tặng Sapa một bức tranh phong cảnh vừa hùng vĩ vừa lãng mạn với những rặng núi trùng điệp vờn mây đón gió, những thửa ruộng bậc thang ngút tầm mắt. Du khách có thể thoải mái ngắm nhìn những hàng thông đứng trầm lặng chứng kiến bao câu chuyện từ thuở Đông Dương trong lòng thị trấn,…

+ Hạ Long

Với sự kết hợp hài hòa, tinh tế giữa không gian rộng lớn của bầu trời với cái bao la của sông nước là phông nền cho hàng nghìn đảo đá, tất cả đã tạo nên cho Hạ Long một chấm phá nghệ thuật tuyệt diệu. Như có sự sắp đặt của tạo hóa, một rừng đảo đá với những hình thù khác nhau sẵn sàng khơi gợi trí tưởng tượng vô hạn của con người.

Vào các dịp lễ tết như dịp lễ 30/4-1/5, Vịnh Hạ Long dự kiến sẽ đón một lượng lớn du khách đến thăm quan, tắm biển và nghỉ dưỡng. Vì thế, hãy chuẩn bị tinh thần trước để tránh bị ngợp ở những nơi đông người.

Hạ Long được xem là một chấm phá nghệ thuật tuyệt diệu

+ Hà Nội

Những con phố, những món đặc sản rất riêng bạn sẽ không tìm thấy ở đâu khác ngoài Hà Nội. Chính là điều khiến bất kỳ ai đã từng đến thủ đô đều nhớ mãi. Vào những ngày tháng 5, thời tiết Hà Nội vẫn còn khá dễ chịu, nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng từ 25-30 độ C. Do đó, hãy lựa chọn những bộ cánh mát mẻ để thoải mái khám phá, thăm thú nơi đây.

Hà Nội

Thủ đô ngàn năm văn hiến không chỉ đem lại những trải nghiệm tuyệt vời về phong cảnh mà còn mang đến cho khách du lịch những giá trị văn hóa lịch sử lâu đời của đất Việt.

+ Hội An

Những con đường ngập trong sắc đỏ của đèn lồng, những mái ngói cũ phủ đầy rêu phong, những bức hoành phi được chạm trổ tinh vi, tất cả đều mang nét cổ kính của vài trăm năm trước. Đó mới chỉ là một nhỏ trong những điều thú vị về phố cổ Hội An nhưng cũng đủ khiến người ta phải đắm say, quên lối về.

Thời tiết Hội An vào những ngày tháng 5 có nắng nhiều, khá nóng. Vì thế, bạn hãy chuẩn bị kem chống nắng và những bộ đồ thoáng mát. Đừng quên thưởng thức ly trà Mót mát lạnh tại phố cổ trong mùa hè.

+ Quảng Bình

Quảng Bình vốn nổi tiếng khắp thế giới với những hang động đá vôi hùng vĩ cùng công viên quốc gia Kẻ Bàng vẫn còn nhiều điều bí ẩn. Nơi đây đặc biệt phù hợp với những người yêu thích khám phá mạo hiểm. Ngoài ra, tới Quảng Bình vào dịp nghỉ lễ khi thời tiết nắng nóng, bạn có thể tham gia các hoạt động dưới nước tại suối nước Moọc độc đáo.

Huế

Cố đô Huế luôn mang đến cho du khách cảm nhận về một vẻ đẹp rất trầm mặc, cổ kính. Đặc biệt, đại nội cung đình Huế luôn là nơi du khách có thể tìm hiểu về triều đình Việt Nam ngày xưa sống như thế nào. Ngoài ra, khách du lịch còn có thể ghé thăm lăng Tự Đức, suối nước nóng Thanh Tân,… Bên cạnh đó, bạn không nên bỏ qua ẩm thực Huế vốn rất nổi tiếng với nhiều món ăn ngon. Đến đây, nhất định bạn phải thưởng thức được tô bún bò ngon đúng chất Huế.

+ Đà Lạt

Thiên nhiên và con người Đà Lạt đã không còn xa lạ với người dân Việt Nam bởi chúng đã đi vào những áng văn thơ, những bức tranh ảnh và trong tim của mỗi người.

Đà Lạt

Đà Lạt được mệnh danh là thành phố của ngàn hoa, hoa khoe sắc từng cụm nhỏ ven hồ Xuân Hương cho đến những cánh đồng hoang dại và rực rỡ ở ngoại ô. Mùa hè đến cũng là lúc các loại hoa thi nhau đua nở, cây cối xanh mát dễ chịu. Ngoài ra, khí hậu những ngày hè của vùng cao nguyên tương đối mát mẻ sẽ cho bạn sự thoải mái để khám phá mọi ngóc ngách của nơi đây.

+ Cần Thơ

Nơi đây từng có tên gọi thân quen là Tây Đô. Sẽ không gì thú vị hơn cái cảm giác bồng bềnh trên sông Hậu ngắm mặt trời dần khuất trong không gian yên bình, nên thơ. Tháng 5 cũng là mùa của nhiều loại trái cây chín rộ, ngồi trên thuyền khám phá chợ Nổi và thưởng thức những đặc sản của riêng miền Tây là điều bạn nên trải nghiệm khi du lịch đến nơi đây.

+ Phú Quốc

Hòn đảo xinh đẹp này thuộc vịnh Thái Lan, thuộc tỉnh Kiên Giang, hiện nay nó là hòn đảo du lịch lớn nhất Việt Nam. Đảo ngọc Phú Quốc luôn chứa đựng sức hấp dẫn vô cùng kỳ lạ. Một thiên đường rực nắng giữa những hàng cây nhiệt đới xanh mát. Đặc biệt, tháng 5 cũng là thời điểm Phú Quốc đang trong mùa đẹp nhất. Bạn nên tranh thủ đi sớm trước mùa mưa đến.

Hy vọng độc giả đã biết được ngày 30/4 mùng 1/5 được nghỉ mấy ngày cũng như biết thêm về những địa điểm du lịch hợp lý để thư giãn trong kỳ nghỉ lễ dài. Hãy cùng tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời này cùng với gia đình và những người thân yêu.