Ngân hàng đẹp – tốt, thương hiệu truyền cảm hứng châu Á

Năm nay với chủ đề “Châu Á phục hồi - Nắm trọn cơ hội”, giải thương nhằm ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc sớm thích nghi và có phương án kịp thời đối phó với những thách thức của thị trường. Từ đó nâng cao vị thế, lan tỏa danh tiếng của những doanh nghiệp và doanh nhân trên toàn khu vực châu Á qua giải thưởng và chung tay tạo nên một nền kinh tế bền vững và lớn mạnh.

APEA là giải thưởng về kinh doanh uy tín hàng đầu khu vực châu Á, vinh danh những doanh nghiệp và nhà lãnh đạo có thành tích nổi bật với những hoạt động và thành quả vượt trội, xây dựng những doanh nghiệp thành công song song với việc tạo giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội.

Để nhận được giải thưởng này, Nam A Bank đã vượt qua hàng loạt tiêu chí khắc khe của APEA cũng như hơn 500 doanh nghiệp, cá nhân tham dự. Ngân hàng được hội đồng bình chọn đánh giá cao, là thương hiệu có nhiều hoạt động sáng tạo trong năm, sẵn sàng đổi mới để thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó là chiến lược truyền thông hiệu quả và sáng tạo, mức độ nhận diện thương hiệu cao.

Với định vị thương hiệu Ngân hàng đẹp – tốt, Nam A Bank đã triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ tốt nhất đến khách hàng, dẫn đầu trong các hoạt động cộng đồng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong đó lấy con người là trung tâm của mọi hoạt động.

Cụ thể, Nam A Bank đã không ngừng tiên phong đổi mới sáng tạo Hệ sinh thái Ngân hàng số như ONEBANK, Open Banking và Robot OPBA nhằm mang lại những trải nghiệm khác biệt, liền mạch cho khách hàng. Song song đó, Ngân hàng còn triển khai các giải pháp tài chính, đa dạng hóa danh mục sản phẩm nhằm phục vụ riêng từng phân khúc khách hàng như: Gói sản phẩm Happy Lady dành riêng cho phụ nữ, gói sản phẩm Tín dụng xanh dành cho những khách hàng sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường, thẻ tín dụng Happy Golf dành riêng khách hàng yêu thích bộ môn thể thao này, ra mắt phòng chờ Thương gia… cùng hàng loạt sản phẩm, dịch vụ nổi bật khác.

Nam A Bank trao tặng học bổng và quà cho các em học sinh nhân dịp Trung thu 2023

Song song với việc tiên phong chuyển đổi số mang đến các giải pháp đa dạng cho khách hàng, Nam A Bank là đơn vị thường xuyên triển khai nhiều hoạt động cộng đồng mang ý nghĩa thiết thực như: hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, phát triển kinh tế; xây dựng cầu, đường tại các địa phương vùng sâu vùng xa; xây trường, trao học bổng cho học sinh hiếu học… với ngân sách hàng năm hơn 50 tỷ đồng.

Cùng giải thường này, Nam A Bank vừa nhận thư chúc mừng đạt Top 10 Thương hiệu tăng trưởng ấn tượng 2023 từ Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy, đây là năm thứ 7 liên tiếp Ngân hàng nhận giải thưởng uy tín này. Giải thưởng sẽ được vinh danh tại chương trình “Thương hiệu mạnh Việt Nam 2023” diễn ra vào ngày 06/10. Thương hiệu mạnh Việt Nam là giải thưởng nhằm ghi nhận và vinh danh các doanh nghiệp có thành tích nổi bật, tiêu biểu, xuất sắc trong tăng trưởng, phát triển bền vững và đóng góp vì sự phát triển của cộng đồng, địa phương.

Ngoài ra, mới đây nhất Nam A Bank cũng nhận hàng loạt giải thưởng từ các tổ chức quốc tế uy tín như: Nơi làm việc tốt nhất châu Á và Chuyển đổi số trong hoạt động nhân sự do HR Asia trao tặng; Hệ sinh thái ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam và Ngân hàng Quản trị rủi ro tiêu biểu năm do tạp chí Asian Banking & Finance bình chọn.

Việc nhận hàng loạt giải thưởng uy tín từ các tổ chức trong nước và quốc tế là minh chứng cho hoạt động hiệu quả, minh bạch của Nam A Bank trong suốt thời gian qua. Đây cũng là tiền đề để Ngân hàng tiếp tục có những bước tiến mới trong năm 2023, đặc biệt Ngân hàng cũng đang có kế hoạch chuyển sàn HOSE vào cuối năm nay, qua đó gia tăng giá trị cho cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng.