Ngăn chặn và 'hốt trọn' nhóm 46 thanh thiếu niên mang hung khí hỗn chiến trong đêm

Đời sống 05/02/2023 14:49

Công an phường An Hòa (TP Rạch Giá) vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ 46 thanh thiếu niên tụ tập, hung khí chuẩn bị đi đánh nhau.

 

Theo thông tin từ báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5-2, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Công an phường An Hòa (TP Rạch Giá) đã vây bắt được 46 người, thu giữ gồm 27 cây dao, kiếm, rựa, chĩa ba mũi và một thùng chai bom xăng tự chế.

Vào khoảng 0h30 ngày 5/2, công an nhận được tin báo có một nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập tại một con hẻm ở đường Lê Hồng Phong, phường An Hòa, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, cầm hung khí chuẩn bị đi “hỗn chiến” với nhóm thanh niên khác ở phường Rạch Sỏi.

Ngăn chặn và 'hốt trọn' nhóm 46 thanh thiếu niên mang hung khí hỗn chiến trong đêm - Ảnh 1
Nhóm 46 thanh thiếu niên tụ tập mang hung khí đi hỗn chiến thì bị Công an phường An Hòa bắt giữ.

Ngay lập tức, Công an phường An Hòa đã nhanh chóng bố trí lực lượng đến nơi để tiến hành kiểm tra.

Qua làm việc bước đầu, công an xác định trong nhóm đối tượng vừa bị bắt giữ, có người đã từng vi phạm và bị xử lý về hành vi mang hung khí đi đánh nhau trước đó.

Ngăn chặn và 'hốt trọn' nhóm 46 thanh thiếu niên mang hung khí hỗn chiến trong đêm - Ảnh 2
Ngăn chặn và 'hốt trọn' nhóm 46 thanh thiếu niên mang hung khí hỗn chiến trong đêm - Ảnh 3
Hung khí và bom xăng tự chế được công an thu giữ.

Lập tức, Công an phường An Hòa đã nhanh chóng bố trí lực lượng đến nơi kiểm tra. Qua đó, đã vây bắt được 46 đối tượng, thu giữ gồm 27 cây dao, kiếm, rựa, chĩa 3 mũi và 1 thùng chai bom xăng tự chế.

Điều đáng nói là trong nhóm đối tượng trên, có người trước đó đã từng vi phạm và bị xử lý về hành vi mang hung khí đi đánh nhau.

Điều đáng nói là trong nhóm đối tượng trên, có người trước đó đã từng vi phạm và bị xử lý về hành vi mang hung khí đi đánh nhau.

Điều đáng nói là trong nhóm đối tượng trên, có người trước đó đã từng vi phạm và bị xử lý về hành vi mang hung khí đi đánh nhau.

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