Nếu đang đặt vật này trong ví, đừng hỏi vì sao bạn mãi nghèo “rớt mùng tơi”

Đời sống 30/11/2016 09:51

Hãy vứt ngay thứ này ra khỏi ví nếu không muốn vận xui, nghèo khó bám riết cuộc đời bạn.

Mỗi người đều sở hữu ít nhất 1 chiếc ví và luôn mang theo chúng bên mình. Bởi ví không chỉ là vật dùng để đựng tiền, giấy tờ cá nhân mà còn là một món đồ thời trang của cả phụ nữ lẫn đàn ông.

Tuy nhiên, có một số thứ nếu cho vào ví sẽ ảnh hưởng đến đường tài lộc của bạn. Hóa đơn đã thanh toán là một trong những món đồ ấy.

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Bạn không được đặt biên lai, hóa đơn trong ví.

Khi mua hàng hóa, quần áo, thanh toán tiền ăn ở cửa hàng... sau khi trả tiền bạn sẽ được nhân viên thu ngân giao cho hóa đơn mua hàng và tiền thừa (nếu có). Theo thói quen, rất nhiều người sẽ cho cả hóa đơn lẫn số tiền thừa này thẳng vào ví.

Bạn không biết rằng đây là điều đại kỵ, và hóa đơn là vật bạn tuyệt đối không được cho vào ví tiền.

Người xưa quan niệm rằng việc đặt một vật tượng trưng cho số tiền đã mất đi trong ví sẽ khiến bạn bị “hao tài”, kích thích nợ nần vì thế mà triệt đi đường tài lộc của mình. Tốt nhất, nếu muốn giữ lại hóa đơn bạn nên để chúng riêng ra ở túi quần hay cho thẳng vào túi đồ bạn vừa mua.

Nếu đang đặt vật này trong ví, đừng hỏi vì sao bạn mãi nghèo “rớt mùng tơi” - Ảnh 2
Lý do vì sao bạn mãi nghèo - Ảnh minh họa

Những mẹo phong thủy giúp tiền vào như nước

Đặt tiền vào tất cả các ngăn 

Việc chỉ đặt tiền vào một ngăn nhất định và để các ngăn khác trống trơn là việc làm sai lầm. Tốt nhất, bạn hãy nhét tiền vào tất cả các ngăn của ví, không quan trọng mệnh giá của các tờ tiền. Nhờ vậy mà “kho tài lộc” của bạn sẽ chẳng bao giờ thiếu tiền.

Đặt đồng 2 USD

Không phải tự nhiên mà đồng 2 USD được mệnh danh là đồng tiền may mắn trên khắp thế giới. Từ rất lâu, ở các nước Châu Mỹ, Châu Âu khi sắp có một quyết định quan trọng hay thi đấu  người ta còn hôn lên tờ 2 USD để cầu mong may mắn.

Chọn màu ví hợp với mệnh

Theo thuyết ngũ quan tương sinh, kim- mộc- thủy- hỏa- thổ thì mỗi mệnh sẽ hợp với những màu sắc nhất định. Bạn nên chọn màu ví hợp với mệnh của mình để làm đầy thêm mệnh, mang lại nhiều may mắn. Việc sử dụng màu sắc không phù hợp sẽ khiến cho mệnh của bạn bị làm yếu đi, mang lại những điều xui xẻo.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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Từ khóa:   phong thuỷ

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