Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai và kiểm tra camera an ninh của cửa hàng trang sức.

Từ nội dung được ghi lại bởi camera an ninh, cảnh sát nhanh chóng xác định được nghi phạm đánh cắp sợi dây chuyền chính là người phụ nữ, khi vụ việc xảy ra cô ta có dẫn theo hai bé trai.

Trong đoạn clip đăng tải trên Kanka News, lúc đầu người phụ nữ này đến để mua trang sức nhưng sau khi phát hiện có hộp dây chuyền vàng trên quầy, xung quanh không có ai bảo quản, cô đã nhanh chóng tiếp cận. Sau đó, người phụ nữ này lấy bóng bay của con trai che phía trước hộp dây chuyền rồi giấu chúng vào người. Cứ tưởng mọi hành động của mình sẽ êm xuôi, trót lọt nhưng thật không may khi tất cả đều được camera an ninh quay lại.

Ngoài ra, con trai lớn của người phụ nữ này đã đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ hành động sai trái của mẹ mình.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát đã xác định được nghi phạm chính là người phụ nữ họ Phạm. Ngay sau đó, lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng tìm thấy sợi dây chuyền trong căn hộ của cô.

Tại đồn cảnh sát, người phụ nữ họ Phạm khai nhận rằng, ban đầu mình đến cửa hàng với mục đích mua hàng, tuy nhiên vì sợi dây chuyền quá giá trị nên đã nảy lòng tham và thực hiện hành động thiếu suy nghĩ trước mặt con trai.