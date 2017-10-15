Nảy lòng tham, mẹ bất chấp sĩ diện trộm dây chuyền vàng trị giá gần 70 triệu đồng ngay trước mặt con trai

Đời sống 15/10/2017 09:36

Nhìn thấy sợi dây chuyền nằm hớ hênh trên tủ kính, người mẹ không màng đến sĩ diện, đánh cướp ngay trước mặt con trai.

Mới đây, người phụ nữ họ Ngô ở thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã báo tin mình bị mất cắp một sợi dây chuyền cho cảnh sát địa phương.

Bà Ngô trình bày, sợi dây chuyền vàng có giá trị 2 vạn Nhân dân tệ (tương đương 69 triệu đồng) đã bị đánh cắp ngay tại cửa hàng trang sức. Thời điểm đó, bà Ngô đã lựa chọn xong sợi dây chuyền và đến quầy bên cạnh để làm thủ tục thanh toán, đến lúc quay lại thì món đồ trang sức đã biến mất không dấu vết.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai và kiểm tra camera an ninh của cửa hàng trang sức.

Nảy lòng tham, mẹ bất chấp sĩ diện trộm dây chuyền vàng trị giá gần 70 triệu đồng ngay trước mặt con trai - Ảnh 1
Hộp dây chuyền để trên tủ kính, không ai trông chừng khiến người mẹ nảy lòng tham - Ảnh cắt từ clip

Từ nội dung được ghi lại bởi camera an ninh, cảnh sát nhanh chóng xác định được nghi phạm đánh cắp sợi dây chuyền chính là người phụ nữ, khi vụ việc xảy ra cô ta có dẫn theo hai bé trai.

Trong đoạn clip đăng tải trên Kanka News, lúc đầu người phụ nữ này đến để mua trang sức nhưng sau khi phát hiện có hộp dây chuyền vàng trên quầy, xung quanh không có ai bảo quản, cô đã nhanh chóng tiếp cận. Sau đó, người phụ nữ này lấy bóng bay của con trai che phía trước hộp dây chuyền rồi giấu chúng vào người. Cứ tưởng mọi hành động của mình sẽ êm xuôi, trót lọt nhưng thật không may khi tất cả đều được camera an ninh quay lại.

Ngoài ra, con trai lớn của người phụ nữ này đã đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ hành động sai trái của mẹ mình.

Nảy lòng tham, mẹ bất chấp sĩ diện trộm dây chuyền vàng trị giá gần 70 triệu đồng ngay trước mặt con trai - Ảnh 2
Trước món đồ trang sức quý giá, người mẹ không kìm nổi lòng tham đã ra tay ăn trộm ngay trước mặt con mình - Ảnh cắt từ clip

Sau quá trình điều tra, cảnh sát đã xác định được nghi phạm chính là người phụ nữ họ Phạm. Ngay sau đó, lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng tìm thấy sợi dây chuyền trong căn hộ của cô.

Tại đồn cảnh sát, người phụ nữ họ Phạm khai nhận rằng, ban đầu mình đến cửa hàng với mục đích mua hàng, tuy nhiên vì sợi dây chuyền quá giá trị nên đã nảy lòng tham và thực hiện hành động thiếu suy nghĩ trước mặt con trai.

‘Quý cô’ Sài Gòn giăng bẫy trộm tài sản du khách

‘Quý cô’ Sài Gòn giăng bẫy trộm tài sản du khách

Thấy nam du khách Úc chân ướt, chân ráo đến TP.HCM, ba ‘quý cô’ Sài Thành đến làm quen, thả “thính” dụ về khách sạn nơi du khách lưu trú. Tại đây, bọn họ chuốc bia cho đối phương say mèm rồi lấy sạch tài sản.

Xem thêm
Từ khóa:   trộm vàng trộm cắp trang sức

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 23 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 8 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?