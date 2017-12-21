Nàng dâu thích ở nhà chồng, về nhà ngoại chỉ muốn nhanh rời đi bị hội chị em 'ném đá' không thương tiếc

Đời sống 21/12/2017 13:57

Trái ngược với những cô gái đi lấy chồng lúc nào cũng muốn về nhà mẹ đẻ, tâm sự của cô vợ trẻ này khiến các chị em ngỡ ngàng nhận ra câu nói ‘con gái là con người ta’ là có thật.

Đó là những dòng tâm sự về cuộc sống hôn nhân của cô gái trẻ có tên Facebook là N.M. Trong một nhóm kín dành cho chị em phụ nữ, N.M. đã chia sẻ cảm giác như tìm thấy ngôi nhà thực sự khi sống cùng gia đình chồng.

Cô gái này viết: “Có mẹ nào lấy chồng mà chỉ thích ở nhà chồng như em không? Em mới cưới được 6 tháng mà cảm giác như đây mới là nhà của mình nên thấy nó ấm cúng và thoải mái hơn khi về nhà ngoại. Em ở cùng mẹ chồng và em trai chồng nữa. Mới sinh bé được gần 2 tháng mẹ chồng cho về ngoại mà em còn không thích về. Nhưng sau khi con được 3 tháng thì em về chơi với ông bà ngoại 1 tuần rồi lại lên. Hai nhà cách nhau có 2 km thôi ạ.

Nghe các mẹ kể về ngoại 1 vài tháng mà em chẳng hiểu sao chỉ muốn về nội nhanh nhanh chóng chóng ý”.

Nàng dâu thích ở nhà chồng, về nhà ngoại chỉ muốn nhanh rời đi bị hội chị em 'ném đá' không thương tiếc - Ảnh 1
Cô vợ trẻ N.M. cảm thấy sống ở nhà chồng mới thực sự là nhà mình - Ảnh minh họa: Internet 

Câu chuyện của N.M. sau khi được đăng tải đã nhận được “cơn mưa gạch đá" của các chị em, đặc biệt là những người đã có gia đình.

Chị T.D. bức xúc: “Biết là được nhà chồng tốt thì may rồi. Cơ mà không thể ngửi nổi cái giọng không thích về nhà ngoại. Bố mẹ mình đẻ ra nuôi mấy chục năm giờ nó bảo không thích về lại nữa. Nghe không ưa nổi, lại còn 'cảm thấy đây mới thực sự là nhà mình'. Thế cả quãng thời gian thơ bé sống trong tình yêu thương của cha mẹ bạn quên hết, rũ hết à. Mất gốc quá! Mới 6 tháng thôi mà, cứ bình tĩnh!”.

Chị B.V cũng đồng tình: “1 người quên nơi mình sinh ra cho hay, dù tốt dù đẹp thì nhà mình vẫn là hơn nhé. Bán quê hương rồi”.

“Ôi, cảm giác ấm cúng và thoải mái hơn nhà ngoại. Đẻ con gái này nó sướng vậy đấy” – chị T.H. bình luận đầy mỉa mai.

Một số chị em khác cũng tỏ vẻ không hài lòng: “Mới có 6 tháng thôi. Chưa nói trước được gì đâu mẹ ạ”, “Nhà phải có thêm cô con dâu nữa mới nhiều chuyện”...

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận lên án người vợ trẻ cũng có một số chị em đồng tình với chị M. Họ nghĩ chị này chỉ đơn thuần chia sẻ cuộc sống thoải mái ở nhà chồng chứ không có ý dè bỉu chê bai nhà mẹ đẻ.

Chị H.H. đỡ lời: “Các chị cứ oai mồm chửi chị ấy là vô phúc với mất gốc. Nhưng thử hỏi có phải gia đình nào cũng như gia đình nào đâu. Biết đâu bố mẹ đẻ khắc nghiệt và không thương con cháu thì sao. Về gia đình chồng sống tình cảm, không muốn về nhà đẻ là đương nhiên. Cứ kêu mấy tháng chưa biết được. Cứ cho là vậy đi, nhưng ở thoải mái ngày nào hay ngày ấy. Có nhiều người mong 1 ngày sống thoải mái ở nhà chồng không được ấy huống chi top đã ở được 6 tháng thoải mái”, theo Em Đẹp.

Sao nhiều bạn vô duyên vô cớ mắng chị ấy thế nhỉ? Nếu không đồng tình thì nói bình thường cũng được mà. Mỗi nhà một cảnh, ai giống ai đâu mà phán, đấy! Mồm thiên hạ là đấy chứ đâu” - chị T.L. bức xúc thay.

Ôn hòa hơn, một số chị em khác khuyên cô gái đừng đem chuyện gia đình chia sẻ trên mạng xã hội để tránh những hiểu lầm đáng tiếc có thể xảy ra.

Tài khoản S.T. góp ý: “Nói chung nếu hạnh phúc thì tốt nhất nên để trong lòng. Đừng đưa lên đây làm gì kẻo ăn gạch đá vừa nản vừa đau khổ. Khoe cuộc sống hôn nhân viên mãn chút xíu thì y như tội đồ”.

“Mình hạnh phúc thì hai vợ chồng biết với nhau là đủ rồi chị ạ. Đừng đem chuyện nhà kể cho người ta, ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân chứ không ích lợi gì đâu!” - chị A.N. để lại bình luận.

Đoạn chia sẻ vẫn tiếp tục nhận được nhiều bình luận trái chiều của chị em phụ nữ nhưng đa phần đều thiên về quan điểm không đâu bằng chính ngôi nhà nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Ở đó, chính cha mẹ đã bế bồng chăm sóc, nuôi dưỡng chúng ta đến khi đủ lông đủ cánh vào đời rồi đi "làm dâu xứ lạ".

“Chị gái đừng mạnh miệng như thế nhé. Nếu cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thì không sao. Nhưng đến khi chị lỡ có gặp trúc trắc chuyện vợ chồng thì cha mẹ đẻ chính là người cưu mang chị, sẵn sàng rộng vòng tay đón chị về nhà đó!”, tài khoản N.H. góp lời.

Chị T.T. cũng tâm sự: “Chị khác xa em, cho dù đã 1 chồng 2 con và cuộc sống ở nhà chồng rất tốt nhưng chị vẫn mơ khoảnh khắc hiếm hoi được về nhà sum vầy với mẹ cha!"

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