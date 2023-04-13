Trưa 13/4, ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam xác nhận hai bệnh nhân cuối cùng trong số 9 người ngộ độc sau khi ăn cá chép muối ủ chua ở Quảng Nam được xuất viện về nhà

Theo thông tin VietNamPlus, ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, nhờ tích cực triển khai kịp thời các hoạt động cấp cứu, điều trị, sự nhiệt tình, tận tâm của đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), hai nạn nhân cuối cùng (Y Ngái và Hồ Văn Điêu) trong số 9 nạn nhân bị ngộ độc Botulinum do ăn cá chép muối ủ chua ở huyện Phước Sơn đã được xuất viện, sức khỏe ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi được xuất viện, ông Hồ Văn Điêu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đội ngũ y, bác sỹ đã tận tình cứu chữa để ông và các nạn nhân được về đoàn tụ với gia đình.

Trước đó, VTC News đưa tin, từ ngày 7-16/3, trên địa bàn huyện miền núi Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá chép muối ủ chua làm 1 người tử vong, 9 người nhập viện cấp cứu.

Vào khoảng 9h ngày 7/3, 11 người ăn tại lễ cúng đâm trâu tại nhà bà HTN (ngụ xã Phước Đức). Sau khi ăn, bốn người bị ngộ độc chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Phước Sơ cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Đến ngày 13/3, một trong bốn bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm tử vong.

Vụ thứ hai xảy ra lúc 12h ngày 16/3, năm người dùng cơm trưa tại nhà anh H.V.Đ. (xã Phước Kim, huyện Phước Sơn). Đến chiều 17/3, bốn người bị ngộ độc và được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn với triệu chứng đau đầu, đau họng, người mệt, buồn nôn…

Ngành Y tế đã lấy mẫu món cá chép muối ủ chua gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm. Qua đó xác định, mẫu món cá chép ủ chua dương tính với vi khuẩn Clostridium botulinum type E.

Thông tin mới về các bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn cá chép muối ủ chua Nhận định chung đối với 3 ca bệnh nhân ngộ độc botulinum mức độ nặng là đều có cải thiện bước đầu khá tốt sau truyền thuốc giải độc BAT.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nan-nhan-vu-ngo-oc-do-an-ca-chep-muoi-u-chua-tat-ca-eu-a-uoc-ra-vien-572208.html