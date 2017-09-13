Nam thanh niên mang búp bê khi đi xem phim khiến cả rạp sợ kinh hồn

Đi xem phim kinh dị tại rạp, nam thanh niên còn mang theo vật này bên người khiến mọi người sợ mất hồn, chẳng ai dám ngồi gần.

Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau bức ảnh chụp một nam thanh niên đi xem phim kinh dị mang theo búp bê làm cả rạp chẳng ai dám ngồi gần. Vốn dĩ bộ phim nói về "chú hề ma quái" đã ghê rợn, giờ thêm một con búp bê lúc nào cũng cười, mắt sáng quắc khiến cả hàng ghế chạy hết, chẳng ai dám ngồi gần.

Chỉ trong thời gian ngắn, cộng đồng mạng đã truy tìm ra danh tính nam thanh niên có sở thích khá lạ này. Theo những gì đăng tải trên trang cá nhân, anh tên P.T., hiện đang sống tại Hải Phòng. Con búp bê như một người bạn, là vật bất ly thân của P.T. mỗi khi ra khỏi nhà.

Bên cạnh ý kiến cho rằng hành động này khá kinh dị và khác người, thậm chí có hơi hướng... bệnh hoạn thì không ít người vẫn bênh vực P.T. Dù sao đây cũng chỉ là sở thích cá nhân, không ảnh hưởng và làm hại đến ai nên mọi người không có quyền miệt thị hay nói lời khó nghe.

Chuyện "kinh dị" nhất đã xuất hiện: Mẹ chồng dùng chìa khóa dự phòng "đột nhập" phòng con dâu Khó ai tưởng tượng ra cảnh bà mẹ chồng của "Sống chung với mẹ chồng" nắm giữ chùm chìa khóa dự phòng và tự ý mở cửa xông vào khi con dâu đang ngủ cùng chồng sẽ có kết cục ra sao!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-thanh-nien-mang-theo-vat-nay-khi-di-xem-phim-khien-ca-rap-so-kinh-hon-bat-via-khong-ai-dam-ngoi-gan-234286.html