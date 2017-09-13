Nam thanh niên mang theo vật này khi đi xem phim khiến cả rạp sợ kinh hồn bạt vía, không ai dám ngồi gần

Đời sống 13/09/2017 14:12

Đi xem phim kinh dị tại rạp, nam thanh niên còn mang theo vật này bên người khiến mọi người sợ mất hồn, chẳng ai dám ngồi gần.

Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau bức ảnh chụp một nam thanh niên đi xem phim kinh dị mang theo búp bê làm cả rạp chẳng ai dám ngồi gần. Vốn dĩ bộ phim nói về "chú hề ma quái" đã ghê rợn, giờ thêm một con búp bê lúc nào cũng cười, mắt sáng quắc khiến cả hàng ghế chạy hết, chẳng ai dám ngồi gần.

Nam thanh niên mang búp bê khi đi xem phim khiến cả rạp sợ kinh hồn
Hình ảnh mới được đăng tải nhưng đã thu hút gần 25.000 lượt thích và bình luận - Ảnh: Facebook

Nam thanh niên mang búp bê khi đi xem phim khiến cả rạp sợ kinh hồn
Đi xem phim kinh dị mà ngồi gần con búp bê mắt sáng quắc, lúc nào cũng cười thế này khiến mọi người "chạy mất dép" cũng là điều dễ hiểu - Ảnh: Facebook

Nam thanh niên mang búp bê khi đi xem phim khiến cả rạp sợ kinh hồn
Nam thanh niên đi đâu cũng kè kè với "người bạn nhỏ" - Ảnh: Facebook

Chỉ trong thời gian ngắn, cộng đồng mạng đã truy tìm ra danh tính nam thanh niên có sở thích khá lạ này. Theo những gì đăng tải trên trang cá nhân, anh tên P.T., hiện đang sống tại Hải Phòng. Con búp bê như một người bạn, là vật bất ly thân của P.T. mỗi khi ra khỏi nhà.

Nam thanh niên mang búp bê khi đi xem phim khiến cả rạp sợ kinh hồn
Con búp bê là vật bất ly thân của P.T. - Ảnh: FBNV

Nam thanh niên mang theo vật này khi đi xem phim khiến cả rạp sợ kinh hồn bạt vía, không ai dám ngồi gần - Ảnh 5
Đi đâu anh chàng này cũng mang búp bê theo - Ảnh: FBNV

Nam thanh niên mang theo vật này khi đi xem phim khiến cả rạp sợ kinh hồn bạt vía, không ai dám ngồi gần - Ảnh 6
Thậm chí P.T. còn âu yếm gọi búp bê là... con trai - Ảnh: FBNV

Nam thanh niên mang theo vật này khi đi xem phim khiến cả rạp sợ kinh hồn bạt vía, không ai dám ngồi gần - Ảnh 7
Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận về hành động của chàng trai - Ảnh: Facebook

Bên cạnh ý kiến cho rằng hành động này khá kinh dị và khác người, thậm chí có hơi hướng... bệnh hoạn thì không ít người vẫn bênh vực P.T. Dù sao đây cũng chỉ là sở thích cá nhân, không ảnh hưởng và làm hại đến ai nên mọi người không có quyền miệt thị hay nói lời khó nghe. 

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