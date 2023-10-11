Nam sinh lớp 11 ở Đắk Lắk phải nhập viện để khâu vết thương vì bị một nhóm bạn lao vào trường đánh tới tấp.

Dẫn theo thông tin từ Báo Người Lao Động, chiều 11/10, một lãnh đạo Trường THPT Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã trình báo cơ quan công an việc 1 học sinh lớp 11 của trường bị một nhóm người xông vào đấm đá, dùng mũ bảo hiểm đánh, gây thương tích phải nhập viện điều trị.

Theo vị lãnh đạo này, vụ việc xảy ra vào cuối giờ học ngày 10/10, trong lúc một nhóm học sinh ở lại trường tập văn nghệ.

Lúc này, một nam sinh lớp 11 bị một nhóm bạn học và người ngoài lao vào đấm đá, dùng mũ bảo hiểm phang vào đầu, gây thương tích. Rất may, 1 cô giáo phát hiện, kịp thời can ngăn và đưa nam sinh đến Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn để thăm khám.

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, tại đây, nam sinh được cho chụp X-Quang kết quả phần cứng không có vấn đề gì nhưng bị một vết thương ở gần tai do mảnh xước của mũ bảo hiểm gây nên. Vì vậy, nam sinh phải khâu 2-3 mũi và đang nằm điều trị, theo dõi thêm.

Nam sinh lớp 11 bị nhóm bạn xông vào trường đánh - Ảnh: Người Đưa Tin

Ngay sau đó, nhà trường đã trình báo sự việc cho Công an xã. Sau đó, cơ quan công an đã mời một số em có liên quan đến làm việc.

Đồng thời, lãnh đạo Trường THPT Buôn Đôn cũng đã làm báo cáo gửi Sở GD&ĐT và UBND huyện Buôn Đôn về vụ việc này.

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