Nam sinh lớp 10 đi tắm sông, bị đuối nước thương tâm

Đời sống 19/04/2023 21:42

Tối 19/4, Đại úy Nguyễn Văn Dương – Trưởng Công an xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến nam sinh tử vong

Theo thông tin từ báo Giáo dục & Thời đại, khoảng 16h cùng ngày (19/4), 3 em học sinh là Trần Văn Lâm H. (SN 2007, trú xã Cẩm Sơn); Nguyễn Đình T. (SN 2001, trú xã Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên) và Nguyễn Xuân Long N. (SN 2007, trú xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên) rủ nhau đi tắm tại khu vực kênh N01A, thuộc địa phận thôn Hưng Đạo, Cẩm Lạc.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Giáo dục & Thời đại

Đến khoảng 16h20 trong lúc tắm, cả 3 học sinh trên không may bị nước cuốn. Phát hiện sự việc, ông Võ Kim Huệ (SN 1961, trú thôn Hưng Đạo) đã nhảy xuống dòng nước cứu được em H. và em T. Riêng em Nguyễn Xuân Long N. bị cuốn trôi xa nên ông Huệ không thể cứu được.

Theo nguồn tin từ VTC News, sau khi nỗ lực tìm kiếm, đến 18h10 cùng ngày, lực lượng công an xã phối hợp cùng các cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể em N. Hiện thi thể nạn nhân đã bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương.

Nam sinh lớp 10 đi tắm sông, bị đuối nước thương tâm - Ảnh 2
Lực lượng công an tìm kiếm em N - Ảnh minh họa: Internet

Lãnh đạo địa phương cho biết, kênh N01A rộng chừng 10 m, mực nước sâu và chảy xiết. Em N. đang là học sinh lớp 10 tại một trường trung cấp nghề trên địa bàn Hà Tĩnh.

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Sáng ngày 19/4, lượng chức năng TP Tân An đã tìm kiếm thấy thi thể N.B.D., (36 tuổi, ngụ Quận An Dương, TP Hải Phòng, tạm trú tại Phường 4, TP Tân An) dưới sông Bảo Định, Phường 3, TP. Tân An, Long An

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