Nam sinh 17 tuổi dũng cảm lao mình xuống dòng nước xiết cứu nạn nhân bị lũ cuốn ngất xỉu

Đời sống 12/10/2017 16:22

Nghe thấy tiếng kêu cứu của phụ nữ, nam sinh ngay lập tức lao xuống dòng nước đang chảy xiết cứu nạn nhân lên bờ.

Ngày 12/10, trao đổi với PV Thời Đại, ông Đặng Thế Sinh – Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn đã xảy ra trường hợp nam sinh lớp 12 cứu người phụ nữ bị lũ cuốn trôi.

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng 10/10, Nguyễn Văn Long (17 tuổi), trú tại Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đến trường cùng một người bạn. Đi đến đoạn qua khe Phú Mỹ, nằm trên quốc lộ 48D thuộc địa bàn xã Nghĩa An thì cả hai bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu của phụ nữ. Sau đó, Long phát hiện một phụ nữ cùng chiếc xe máy đang bị nước lũ cuốn trôi.

Nam sinh 17 tuổi dũng cảm lao mình xuống dòng nước xiết cứu nạn nhân bị lũ cuốn ngất xỉu - Ảnh 1
Vị trí Long cứu người phụ nữ bị lũ cuốn trôi - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, Long lao ngay xuống dòng nước dìu người phụ nữ lúc này đã ngất xỉu vào bờ. Sau đó, một vài người dân đã chạy đến ứng cứu, kịp thời đưa nam sinh và người phụ nữ kia lên bờ an toàn.

Nhớ về hành động của mình, Long tâm sự: “Lúc em nghe mọi người hô hoán có người bị nước cuốn, em biết bơi nên nhảy xuống giúp. May mà chị ấy không sao”.

Người phụ nữ may mắn được cứu sống là Hà Thị Phương (25 tuổi), trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa (Nghệ An). Phương cho biết, hôm xảy ra vụ việc, chị đang lái xe máy qua khe Phú Mỹ thì bất ngờ bị nước lũ cuốn, sau đó đã ngất xỉu lúc nào không hay đến khi tỉnh dậy đã thấy đang nằm trong nhà người dân.

“Tôi hoảng hốt và sức đuối dần, sau đó không biết gì nữa. Khi tỉnh lại tôi mới được biết là đã được một em học sinh cứu giúp. Tôi rất biết ơn em ấy” - chị Phương bày tỏ.

Biết chuyện, ai nấy đều khen ngợi hành động dũng cảm của chàng trai Nguyễn Văn Long, hiện đang là học sinh học lớp 12A1 của Trường PTTH Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa.

Nam sinh 17 tuổi dũng cảm lao mình xuống dòng nước xiết cứu nạn nhân bị lũ cuốn ngất xỉu - Ảnh 2
Chân dung nam sinh dũng cảm lao xuống dòng nước cứu người - Ảnh: Internet

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