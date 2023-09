Kể từ khi Ngụy Thiên Sách ngã quỵ, lên cơn co giật phải 40p sau xe cấp cứu mới đến trường. Sau khi Ngụy Thiên được đưa đến bệnh viện, bác sĩ thông báo nam sinh đã tử vong, vì không được cấp cứu kịp thời. Do đó, người nhà học sinh đặt nghi vấn do thầy giáo không gọi xe cấp cứu kịp thời nên bỏ lỡ thời điểm cấp cứu tốt nhất và khiến con em họ tử vong.

Mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao vụ một nam sinh cấp 2 đột tử sau khi bị phạt đứng im tại chỗ - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối 17/3, gia đình của Ngụy Thiên Sách chia sẻ câu chuyện này trên mạng xã hội khiến nhiều phụ huynh không khỏi bức xúc. Đoạn camera của trường cho thấy, sau khi sự việc xảy ra cô giáo vẫn đứng giảng.

"Các bạn xung quanh chạy đến xem tình hình của Ngụy Thiên Sách, chỉ có cô giáo là không quan tâm đến sự việc này. Gia đình chúng tôi lên án về hành động vô trách nhiệm của cô Đường", ông Ngụy - bố nam sinh, cho biết.

Chia sẻ với truyền thông, bố nam sinh nói thêm: "Con không bị bệnh gì, sáng hôm đó (ngày 12/3), con vẫn khỏe mạnh và đi học bình thường".

Hiện tại, trường THCS Minh Sơn vẫn chưa có câu trả lời chính thức về việc này. Phòng Giáo dục huyện Vĩnh Niên cho biết, đang trong quá trình xác minh và làm rõ sự việc này.

Ngoài ra, Công an địa phương cho biết họ đang điều tra và thu thập bằng chứng. Trong vụ việc này, trách nhiệm của giáo viên thế nào còn tùy thuộc vào kết quả điều tra của cảnh sát. Có thể do người thầy chưa có ý thức và khả năng sơ cứu, song cũng có thể giáo viên đó hoàn toàn không nhận ra học sinh đang gặp nguy hiểm nên không có biện pháp kịp thời.

Nam sinh lớp 10 ngã quỵ, lên cơn co giật trong lớp, qua đời ở tuổi 16 - Ảnh: VietNamNet

Câu chuyện đáng tiếc trên khiến nhiều người trong ngành giáo dục Trung Quốc phải suy nghĩ tới việc làm thế nào để duy trì và phát triển nền giáo dục nhân văn, để giáo viên không còn lạnh lùng với học sinh bị phạt. Dư luận nước này cũng đang tranh cãi về việc có nên phạt học sinh vi phạm nội quy hay không. Những người hoài nghi cho rằng điều này làm tổn thương lòng tự trọng của học sinh, vì nó mang ý nghĩa trừng phạt thể xác, phạt đứng quá lâu cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh.

Tuy nhiên, theo quy định xử phạt giáo dục cấp tiểu học và trung học cơ sở (thử nghiệm), trong dạy học và quản lý hàng ngày, giáo viên có thể áp dụng hình phạt tại chỗ với học sinh vi phạm quy định, kỷ luật nhẹ. Vì vậy, theo nhiều người, với trường hợp trên chúng ta nên bàn đến việc thực hiện hình phạt đứng có tính giáo dục thế nào dưới góc độ sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh.

Giáo viên tiểu học, THCS ở một số nước phát triển cũng áp dụng hình thức phạt đứng để giáo dục, kỷ luật học sinh, nhưng điều này dựa trên cơ sở đánh giá thể chất của học sinh, tức là theo tình trạng sức khỏe của học sinh. Cần lựa chọn hình thức xử phạt giáo dục phù hợp với học sinh, như học sinh không có vấn đề về sức khỏe như hen suyễn và huyết áp cao thì nên phạt học sinh đứng lớp là phù hợp để áp dụng biện pháp giáo dục.