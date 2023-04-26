Ngày 25/4, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã bắt đối tượng dùng hung khí gây ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe Đời Sống, khoảng 21h30 ngày 18/4, Nguyễn Đức Tấn (SN 1995, quê Nam Định) và 1 đối tượng khác đến nhà anh Phạm Văn Đoàn (SN 1996, quê Nam Định; tạm trú ở ngõ 1 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) để đòi nợ số tiền 10 triệu đồng.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Sức Khỏe Đời Sống

Thời điểm này, anh Đoàn đang cùng bạn ăn cơm tại nhà nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Lập tức, Tấn gọi điện thoại kéo thêm khoảng 10 đối tượng khác mang theo hung khí đến để hỗn chiến.

Hậu quả, khiến anh Đ.V.T. (SN 1993, quê ở Xuân Trường - Nam Định, là bạn của anh Đoàn) bị thương nặng, gục tại chỗ. Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo nguồn tin từ báo An Ninh Thủ Đô, công an quận Thanh Xuân phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP xác định 8 đối tượng liên quan đến vụ án Giết người và gây rối trật tự công cộng này; đặc biệt xác định, bắt giữ đối tượng dùng hung khí tấn công nạn nhân T., là Nguyễn Viết Tính (SN 1992, quê Xuân Trường, Nam Định).

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng - Ảnh: Báo Sức Khỏe Đời Sống

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thương tâm: Xe bơm bê tông bị lật khiến một người tử vong tại chỗ Trong lúc đang thi công nhà, chiếc xe bơm bê tông bị lún trụ khiến cần bơm bị nghiêng, va đập khiến người này tử vong tại chỗ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-dinh-nam-thanh-nien-tu-vong-thuong-tam-chi-vi-khoan-vay-10-trieu-dong-576431.html