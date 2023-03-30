Phát hiện nam sinh THPT đi xe máy chở bạn không đội mũ bảo hiểm, nam dân quân tự vệ đã đuổi theo dùng cây gậy đánh vào đầu, lên gối vào lưng.

Theo thông tin từ Zing, gày 30/3, đại diện UBND thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi (TP.HCM), xác nhận có vụ một học sinh đi xe máy bị dân quân tự vệ dùng cây gậy đánh vào đầu xảy ra trên địa bàn. Cơ quan chức năng thị trấn Củ Chi đang xác minh, làm rõ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn ghi lại cảnh một nam học sinh đi xe máy chở theo một nữ sinh khác không đội mũ bảo hiểm, bị dân quân tự vệ đuổi theo.

Ảnh: Tiền Phong

Dẫn nguồn tin từ báo Tiền Phong, khi chiếc xe máy dừng, người mặc đồng phục dân quân tự vệ cầm cây gậy (nghi là công cụ hỗ trợ) đánh vào đầu nam học sinh. Tiếp đến, người này kéo nam sinh rời khỏi xe máy và kê gối lên vùng lưng.

Diễn biến được camera an ninh ghi lại. Hình ảnh từ camera cũng cho thấy, một cảnh sát đi xe mô tô đến khi xảy ra vụ việc.

Ảnh: Tiền Phong

Liên quan vụ việc, bà C.T.M.L. (60 tuổi) cho biết, nam học sinh bị đánh trong clip đang lan truyền trên mạng xã hội là cháu ngoại của bà, tên là N.K.N. (17 tuổi, học sinh lớp 11, ngụ huyện Củ Chi).

Bức xúc vì thấy cháu bị đánh, chiều 29/3, bà L. đã quay lại hiện trường xin camera của nhà dân và hỏi thăm những người chứng kiến để nắm rõ vụ việc.

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