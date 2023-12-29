Nam A Bank triển khai gói tài khoản ưu tiên thu hút khách hàng dịp cuối năm

Đời sống 29/12/2023 08:20

Nhằm gia tăng quyền lợi cho khách hàng, mang đến những trải nghiệm khác biệt, Nam A Bank vừa tung “Gói tài khoản ưu tiên – Happy Account”. Những ưu đãi bùng nổ từ gói tài khoản này đúng dịp cuối năm hứa hẹn sẽ mang đến những dịch vụ xứng tầm, đẳng cấp cho khách hàng.

Theo đó, nhằm tối ưu hóa quyền lợi, đáp ứng mọi nhu cầu giao dịch của khách hàng (KH), Nam A Bank đã cho ra mắt gói tài khoản Happy Account, gói tài khoản này không chỉ mang đến nhiều quyền lợi với chi phí tối ưu, mà còn cung cấp trải nghiệm tài chính toàn diện. KH chỉ cần đăng ký sử dụng gói dịch vụ Happy Account của Nam A Bank nhận ngay ưu đãi như miễn phí dịch vụ phòng chờ Nam A Bank Premier Lounge, ưu đãi hoàn tiền/tặng tiền, cộng lãi suất tiền gửi online, nhận hạng mức cho vay dự phòng cao, miễn phí thường niên thẻ tín dụng và tận hưởng dịch vụ KH ưu tiên, tư vấn tài chính…

Nam A Bank triển khai gói tài khoản ưu tiên thu hút khách hàng dịp cuối năm - Ảnh 1

Với gói tài khoản Happy Account KH chỉ cần đăng ký một lần duy nhất và sau đó có thể sử dụng nhiều dịch vụ tài chính khác nhau kèm theo các tiện ích ưu việt, giúp KH tiết kiệm thời gian và chi phí.

Hiện Nam A Bank cung cấp 3 gói Happy Account đáp ứng đa dạng, phù hợp với mọi nhu cầu giao dịch tài chính của KH. Các ưu đãi vượt trội được Ngân hàng ưu tiên lựa chọn, tích hợp vào gói sản phẩm với thời gian sử dụng quyền lợi kéo dài 12 tháng kể từ ngày đăng ký.  

Cụ thể, KH được miễn phí lên đến 18 lượt sử dụng phòng chờ sân bay Nam A Bank Premier Lounge, đây là phòng chờ được thiết kế sang trọng, đẳng cấp và hiện đại dành riêng cho KH cao cấp của Nam A Bank. Bên cạnh đó, KH còn được tận hưởng dịch vụ KH ưu tiên khi giao dịch tại các điểm kinh doanh của Nam A Bank trên toàn quốc, ưu tiên thứ tự giao dịch, không cần xếp hàng chờ đợi.

Đặc biệt, khi sử dụng gói Happy Account, Nam A Bank còn cung cấp sẵn hạn mức cho vay dự phòng lên đến 500 triệu đồng, hỗ trợ KH có sẵn nguồn tài chính linh hoạt, chủ động trong kế hoạch kinh doanh hoặc tiêu dùng. Ngoài ra, khi thanh toán hóa đơn tự động trên Open Banking KH sẽ được hoàn tiền lên đến 500.000 đồng và cộng lãi suất tiền gửi online thêm 0,1%/năm trên biểu lãi suất huy động niêm yết.

Bên cạnh đó, KH còn được tặng tiền vào tài khoản ví (ví điện tử) đến 1 triệu đồng trên Open Banking để thanh toán các khoản phí dịch vụ; miễn phí phí thường niên thẻ tín dụng và hỗ trợ tư vấn tài chính toàn diện.

Song song với gói Happy Account, mới đây Nam A Bank còn triển khai chương trình khuyến mại “OPBA vi vu ba miền”, KH có cơ hội nhận hàng trăm ngàn phần quà hấp dẫn như: Sổ tiết kiệm 310 triệu đồng, Iphone 14 pro, Macbook Air M1, AirPods pro 2, tiền mặt… với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết về “Gói tài khoản ưu tiên – Happy Account” vui lòng truy cập www.namabank.com.vn.

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