Nam A Bank đồng hành cùng Festival Tôm Cà Mau

Đây là sự kiện diễn ra với chuỗi hoạt động hấp dẫn như: không gian trưng bày triển lãm, thương mại ngành tôm và sản phẩm OCOP với gần 400 gian hàng tham gia; Hội thảo tổng kết chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP.HCM và các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long; Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau...

Với chủ đề “Tự hào thương hiệu Việt”, Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP ĐBSCL năm 2023 khẳng định vị thế Tôm Cà Mau – Tôm Việt trên thị trường cả về số lượng và chất lượng. Từ đó góp phần lan tỏa hình ảnh, giá trị của ngành thủy hải sản, văn hóa ẩm thực đa dạng và đặc sắc của Việt Nam đến với du khách trong và ngoài nước, bạn bè và đối tác quốc tế.

Đồng hành cùng chuỗi hoạt động ý nghĩa này, Nam A Bank triển khai gian hàng tư vấn chuyên sâu về các sản phẩm, dịch vụ tài chính dành cho hộ dân và doanh nghiệp trong nuôi trồng và chế biến thuỷ sản xuất khẩu. Đặc biệt là “Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng theo chuỗi giá trị thủy sản” với lãi suất ưu đãi.

Khách hàng tham gia tư vấn tại gian hàng Nam A Bank

Chương trình ưu đãi này có hạn mức hàng ngàn tỷ đồng, giúp khách hàng bổ sung nguồn vốn lưu động đáp ứng nhu cầu nuôi trồng, thu mua, chế biến thủy sản, kinh doanh thức ăn thủy sản, thuốc vi sinh… Thời hạn cho vay tối đa 12 tháng với lãi suất USD từ 3%/năm. Ngoài ra, Ngân hàng còn triển khai ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng doanh nghiệp mới như: miễn phí các giao dịch trên tài khoản thanh toán, miễn phí mở tài khoản số đẹp theo mã số thuế/giấy phép đăng ký kinh doanh, miễn phí mở tài khoản định danh theo nickname/ tên tự chọn.

Chị Nguyễn Ngọc Anh, tham gia sự kiện phấn khởi chia sẻ: “Gia đình mình là hộ nuôi tôm nhỏ, cần một số vốn để đẩy mạnh kinh doanh vào cuối năm. Thời gian khá gấp nên mình rất vui tham gia chương trình và nhận được tư vấn chi tiết của Ngân hàng. Các yêu cầu về hồ sơ, thủ tục vay vốn cũng được tinh gọn sẽ giúp mình tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng”.

Gian hàng tư vấn của Nam A Bank thu hút đông đảo khách hàng

Nam A Bank là một trong những ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực công nghệ. Theo đó, Ngân hàng đã áp dụng số hóa vào quy trình phê duyệt giúp đẩy nhanh thời gian thẩm định, phê duyệt hồ sơ cho khách hàng. Bộ chứng từ xuất khẩu được Ngân hàng xử lý chỉ trong vòng 4 giờ đồng hồ.

Theo đại diện Nam A Bank, đây là một trong những chương trình nổi bật của Ngân hàng nhằm đồng hành cùng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô. Chương trình sẽ giúp doanh nghiệp gia tăng nguồn vốn, sẵn sàng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu hàng hoá ra thị trường dịp cuối năm.

Không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp trong nuôi trồng và chế biến thuỷ sản xuất khẩu, Nam A Bank còn hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng của ngành. Đơn cử là hệ thống kho lạnh NECS - đơn vị cung cấp dịch vụ bảo quản hàng thuỷ sản chất lượng cao với hệ thống kho lạnh hiện đại nhất trong khu vực và quản lý bằng công nghệ hoàn toàn tự động bằng robot giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Với năng lực mạnh và quy mô lớn 145.000 pallets, NECS là một trong những mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị ngành thủy sản mà Nam A Bank lựa chọn hợp tác để phát triển lĩnh vực này.