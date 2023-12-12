Nam A Bank đồng hành cùng Festival Tôm Cà Mau

Đời sống 12/12/2023 08:51

Vừa qua, Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2023 được khai mạc, thu hút hàng ngàn người tham gia. Đây là sự kiện mang tầm khu vực với sự đồng hành của Nam A Bank, góp phần hỗ trợ khách hàng tập trung phát triển hệ sinh thái thủy hải sản.

Với chủ đề “Tự hào thương hiệu Việt”, Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP ĐBSCL năm 2023 khẳng định vị thế Tôm Cà Mau – Tôm Việt trên thị trường cả về số lượng và chất lượng. Từ đó góp phần lan tỏa hình ảnh, giá trị của ngành thủy hải sản, văn hóa ẩm thực đa dạng và đặc sắc của Việt Nam đến với du khách trong và ngoài nước, bạn bè và đối tác quốc tế.

Đây là sự kiện diễn ra với chuỗi hoạt động hấp dẫn như: không gian trưng bày triển lãm, thương mại ngành tôm và sản phẩm OCOP với gần 400 gian hàng tham gia; Hội thảo tổng kết chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP.HCM và các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long; Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau...


Nam A Bank đồng hành cùng Festival Tôm Cà Mau - Ảnh 1

Đại diện Nam A Bank, ông Trần Thanh Tùng – Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân (ngoài cùng bìa phải) nhận hoa cảm ơn từ Ban tổ chức

Đồng hành cùng chuỗi hoạt động ý nghĩa này, Nam A Bank triển khai gian hàng tư vấn chuyên sâu về các sản phẩm, dịch vụ tài chính dành cho hộ dân và doanh nghiệp trong nuôi trồng và chế biến thuỷ sản xuất khẩu. Đặc biệt là “Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng theo chuỗi giá trị thủy sản” với lãi suất ưu đãi.

Nam A Bank đồng hành cùng Festival Tôm Cà Mau - Ảnh 2

Khách hàng tham gia tư vấn tại gian hàng Nam A Bank

Chương trình ưu đãi này có hạn mức hàng ngàn tỷ đồng, giúp khách hàng bổ sung nguồn vốn lưu động đáp ứng nhu cầu nuôi trồng, thu mua, chế biến thủy sản, kinh doanh thức ăn thủy sản, thuốc vi sinh… Thời hạn cho vay tối đa 12 tháng với lãi suất USD từ 3%/năm. Ngoài ra, Ngân hàng còn triển khai ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng doanh nghiệp mới như: miễn phí các giao dịch trên tài khoản thanh toán, miễn phí mở tài khoản số đẹp theo mã số thuế/giấy phép đăng ký kinh doanh, miễn phí mở tài khoản định danh theo nickname/ tên tự chọn.

Chị Nguyễn Ngọc Anh, tham gia sự kiện phấn khởi chia sẻ: “Gia đình mình là hộ nuôi tôm nhỏ, cần một số vốn để đẩy mạnh kinh doanh vào cuối năm. Thời gian khá gấp nên mình rất vui tham gia chương trình và nhận được tư vấn chi tiết của Ngân hàng. Các yêu cầu về hồ sơ, thủ tục vay vốn cũng được tinh gọn sẽ giúp mình tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng”.

Nam A Bank đồng hành cùng Festival Tôm Cà Mau - Ảnh 3

Gian hàng tư vấn của Nam A Bank thu hút đông đảo khách hàng

Nam A Bank là một trong những ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực công nghệ. Theo đó, Ngân hàng đã áp dụng số hóa vào quy trình phê duyệt giúp đẩy nhanh thời gian thẩm định, phê duyệt hồ sơ cho khách hàng. Bộ chứng từ xuất khẩu được Ngân hàng xử lý chỉ trong vòng 4 giờ đồng hồ.

Theo đại diện Nam A Bank, đây là một trong những chương trình nổi bật của Ngân hàng nhằm đồng hành cùng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô. Chương trình sẽ giúp doanh nghiệp gia tăng nguồn vốn, sẵn sàng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu hàng hoá ra thị trường dịp cuối năm.

Nam A Bank đồng hành cùng Festival Tôm Cà Mau - Ảnh 4

Không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp trong nuôi trồng và chế biến thuỷ sản xuất khẩu, Nam A Bank còn hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng của ngành. Đơn cử là hệ thống kho lạnh NECS - đơn vị cung cấp dịch vụ bảo quản hàng thuỷ sản chất lượng cao với hệ thống kho lạnh hiện đại nhất trong khu vực và quản lý bằng công nghệ hoàn toàn tự động bằng robot giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Với năng lực mạnh và quy mô lớn 145.000 pallets, NECS là một trong những mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị ngành thủy sản mà Nam A Bank lựa chọn hợp tác để phát triển lĩnh vực này.

Nhà có 3 thứ càng bất động càng nhiều phước lành

Nhà có 3 thứ càng bất động càng nhiều phước lành

Phong thủy tốt không chỉ nằm ở vị trí địa lý, cách bài trí trong nhà mà còn phụ thuộc vào ba yếu tố bất biến tạo ra nhiều phước lành.

Xem thêm
Từ khóa:   đời sống

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 3 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 12 giờ 46 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 12 giờ 48 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 12 giờ 51 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 12 giờ 53 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 8 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 13 giờ 53 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 14 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu