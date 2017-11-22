Mưu sinh nuôi 2 con nhỏ, nữ công nhân nguy kịch vì bị cuốn vào máy làm gạch

Đời sống 22/11/2017 18:18

Trong lúc đứng trộn vật liệu xây dựng bên cạnh máy làm gạch, chị Nhung bất ngờ bị máy cuốn vào trong khiến tính mạng nguy kịch.

Vụ tai nạn lao động đau lòng trên xảy ra tại bãi làm gạch của ông Nguyễn Văn Cửu, thuộc địa phận xóm 12, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Theo Báo Nghệ An, sự việc xảy ra vào 10 giờ sáng 22/11. Chị Nhung (25 tuổi, ngụ xã Quỳnh Hậu) trong lúc đứng trộn vật liệu xây dựng bên cạnh máy làm gạch bất ngờ bị máy cuốn vào trong.

Những công nhân khác thấy vậy bèn ngắt cầu dao điện, giải cứu nạn nhân ra ngoài rồi nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán tình hình nạn nhân rất nguy kịch nên gấp rút chuyển chị Nhung lên bệnh viện tuyến tỉnh.

Mưu sinh nuôi 2 con nhỏ, nữ công nhân nguy kịch vì bị cuốn vào máy làm gạch - Ảnh 1
Vì hoàn cảnh khó khăn, chị Nhung làm công nhân thời vụ, mới làm được 5 ngày thì tai nạn đau lòng xảy ra - Ảnh: Báo Nghệ An

Trao đổi với PV, một số công nhân làm việc cùng nạn nhân cho biết chị Nhung đã có chồng và hai con nhỏ. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bản thân lại không có trình độ bằng cấp nên chị Nhung tới lò gạch xin làm công nhân thời vụ. Tính đến nay, chị mới đi làm được 5 ngày thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Nỗi niềm của nữ giáo viên bị cưa hai chân vì tai nạn giao thông

Nỗi niềm của nữ giáo viên bị cưa hai chân vì tai nạn giao thông

Chồng mất sớm, cô Thảo một mình nuôi con, nhưng nỗi đau lại thêm một lần nữa “đổ ập” xuống cuộc đời cô. Một tai nạn bất ngờ xảy ra đã “cướp” đi đôi chân, khiến cô phải rời sự nghiệp trồng người sau hàng chục năm gắn bó với trường lớp, với các em thế hệ học sinh.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn lao động tai nạn kinh hoàng

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 3 giờ 16 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?