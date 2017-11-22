Trong lúc đứng trộn vật liệu xây dựng bên cạnh máy làm gạch, chị Nhung bất ngờ bị máy cuốn vào trong khiến tính mạng nguy kịch.

Vụ tai nạn lao động đau lòng trên xảy ra tại bãi làm gạch của ông Nguyễn Văn Cửu, thuộc địa phận xóm 12, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Theo Báo Nghệ An, sự việc xảy ra vào 10 giờ sáng 22/11. Chị Nhung (25 tuổi, ngụ xã Quỳnh Hậu) trong lúc đứng trộn vật liệu xây dựng bên cạnh máy làm gạch bất ngờ bị máy cuốn vào trong.

Những công nhân khác thấy vậy bèn ngắt cầu dao điện, giải cứu nạn nhân ra ngoài rồi nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán tình hình nạn nhân rất nguy kịch nên gấp rút chuyển chị Nhung lên bệnh viện tuyến tỉnh.

Trao đổi với PV, một số công nhân làm việc cùng nạn nhân cho biết chị Nhung đã có chồng và hai con nhỏ. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bản thân lại không có trình độ bằng cấp nên chị Nhung tới lò gạch xin làm công nhân thời vụ. Tính đến nay, chị mới đi làm được 5 ngày thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

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