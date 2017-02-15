Muốn tiền của lúc nào cũng đầy nhà thì đừng quên đặt những thứ này trong phòng khách

Đời sống 15/02/2017 16:25

Phòng khách luôn được xem là một trong những nơi quan trọng nhất trong phong thủy của ngôi nhà. Nơi này có ảnh hưởng khá lớn đến sự thịnh vượng, tài lộc cũng như sự nghiệp của gia chủ, do đó được rất nhiều người chú trọng.

Theo quan điểm phong thủy, để gia tăng vượng khí của ngôi nhà ngoàit? việc thường xuyên lau chùi dọn dẹp thì việc đặt một số loại cây cảnh trong phòng khách cũng góp phần mang lại nhiều vận may cho gia chủ.

Trong phong thủy, cây cảnh hay hoa tươi đều tượng trưng cho những nguồn năng lượng tốt. Nếu đặt chúng trong phòng khách không chỉ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Một số loại cây có thể đặt trong phòng khách như:

Hoa lan

Muốn tiền của lúc nào cũng đầy nhà thì đừng quên đặt những thứ này trong phòng khách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hoa lan được xem là nữ hoàng của các loài hoa, nhiều người cho rằng loài hoa này có thể mang đến cho gia chủ sự giàu có và may mắn. Vẻ đẹp của hoa lan được xem là biểu tượng tượng trung cho của cải và sắc đẹp, nên khi đặt một chậu hoa lan trong phòng khách sẽ mang đến nhiều vận khí tốt cho cả gia đình. Không chỉ vậy, nhiều người còn tin rằng hoa lan cũng iúp cho tình cảm vợ chồng trở nên gắn bó và tốt đẹp hơn.

Cây phú quý

Muốn tiền của lúc nào cũng đầy nhà thì đừng quên đặt những thứ này trong phòng khách - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây phú quý là một loại cây lai, trên phiến lá vừa mang màu xanh đậm lại pha chút màu đỏ tươi hoặc hồng. Màu sắc độc đáo của loại cây này sẽ mang đến sự sang trọng, ấm cúng cho ngôi nhà. Không chỉ vậy, trong phong thủy loài cây này còn có thể gia tăng vận khí cho ngôi nhà vì nó mang ý nghĩa của sự thông thái, thịnh vượng. Nhiều người tin rằng khi đặt loại cây này trong nhà sẽ mang lại sự giàu có cho gia chủ, còn nếu đặt nó trong phòng làm việc sẽ giúp sự nghiệp ngày càng thăng tiến.

Hoa thủy tiên

Muốn tiền của lúc nào cũng đầy nhà thì đừng quên đặt những thứ này trong phòng khách - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong quan niệm của người Trung Hoa, nguồn năng lượng do loài hoa thủy tiên mang đến có ảnh hưởng rất lớn đến tài lộc của gia chủ. Nếu ai đang gặp nhiều khó khăn, rắc rối trong sự nghiệp thì nên đặt một chậu hoa thủy tiên trong nhà. Không chỉ mang lại may mắn trong sự nghiệp mà hoa thủy tiên còn giúp gia chủ giữ được tài sản của mình khoog bị haohutj, của cải tích trữ ngày càng nhiều thêm.

Cây kim ngân

Muốn tiền của lúc nào cũng đầy nhà thì đừng quên đặt những thứ này trong phòng khách - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cây kim ngân cũng là một trong những loại cây phong thủy được nhiều người ưa chuộng, cũng giống như cây phú quý loài cây này mang đến nguồn năng lượng tốt giúp gia chủ gặp nhiều may mắn về tài lộc, ngày càng trở nên giàu có. Vị trí tốt nhất để đặt cây kim ngân trong nhà đó chính là khu vực gần cửa ra vào.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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