Muốn tài lộc vào nhà, 'tiền đến mỏi tay' thì đừng quên những điều này trong ngày vía Thần Tài

Đời sống 02/02/2017 09:49

Ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch được gọi là ngày vía Thần Tài, vào ngày này những người làm ăn, buôn bán hay những gia đình có thờ Thần Tài sẽ mua sắm lễ vật để cúng trên bàn thờ Thần Tài, Ông Địa trong nhà hay cửa hàng của mình.

Trong quan niệm dân gian, Thần Tài là vị thần mang lại may mắn về tiền bạc, tài lộc cho gia chủ. Đặc biệt là đối với những người làm kinh doanh, Thần Tài càng có vai trò quan trọng hơn. Do đó những lễ vật dùng để cúng vào ngày mùng 10 tháng Giêng rất được xem trọng.

Mâm cơm cúng Thần Tài vào ngày mùng 10 tháng Giêng còn được gọi là tam sên, nó bao gồm 1 miếng thịt ba rọi, 1 trứng vịt, 1 con cua hay tôm tất cả đều phải luộc để đặt trên bàn thờ. Một số thứ đi kèm mâm cúng tam sên không thể thiếu trên bàn thờ Thần Tài, Ông Địa vào ngày này đó là hoa tươi, trái cây và hương, đây là những thứ đặc biệt quan trọng nên gia chủ cần phải ghi nhớ.

Muốn tài lộc vào nhà, 'tiền đến mỏi tay' thì đừng quên những điều này trong ngày vía Thần Tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh mâm cúng tam sên, nhiều người còn cúng thêm hoa quả hay đồ chay để chứng tỏ lòng thành của mình. Tuy nhiên, những thứ này không bắt buộc mà tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng gia chủ. Ngoài những thứ đồ cúng là thức ăn, gia chủ cũng nên mua thêm giấy tiền vàng bạc đặt lên bàn thờ của Thần Tài, Ông Địa.

Một số lưu ý khi chuẩn bị đồ lễ cúng Thần Tài

Trước hết, để Thần Tài phù hộ mang tài lộc vào nhà thì gia chủ cần chú ý đến vị trí đặt bàn thờ Thần Tài, Ông Địa. Bàn thờ thường chỉ được lập ở nơi góc nhà, trước bài vị của hai vị thần nên kê bát hương nhỏ cùng với 3 cốc nước và 2 cốc rượu.

Trước khi đặt nước lên bàn thờ Thần Tài, Ông Địa thì gia chủ phải rửa sạch chiếc cốc rồi đổ thêm nước mới vào đó. Lưu ý, không nên đổ nước vào cốc quá đầy để không bị tràn hay đổ ra phía bên ngoài.

Muốn tài lộc vào nhà, 'tiền đến mỏi tay' thì đừng quên những điều này trong ngày vía Thần Tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hoa là thứ không thể thiếu trên bàn thờ, tuy nhiên khi đặt hoa lên bàn thờ Thần Tài, Ông Địa cũng cần phải lưu ý đó là không được dùng hoa giả. Vì theo quan niệm dân gian, hoa giả không mang đến nguồn năng lượng tốt cho chủ nên không có công dụng gì trongt? việc gia tăng vận may về tài lộc, do đó không đặt chúng lên bàn thờ còn hơn.

Đèn đặt lên bàn thờ Thần Tài, Ông Địa nên dùng đèn dầu hoặc nến nên hạn chế sử dụng đèn điện. Để tiết kiệm thời gian, nhiều người thường dùng đèn điện nhưng theo quan niệm phong thủy, đèn điện đặt trên bàn thờ sẽ hạn chế những dòng khí tốt vào nhà khiến tài vận của gia chủ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi sử dụng đèn dầu hay nến đặt trên bàn thờ Thần Tài, Ông Địa cần phải lưu ý để đề phòng cháy nổ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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