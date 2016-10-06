Muốn hạnh phúc dài lâu, tuyệt đối không được làm những điều này trong đám cưới

Đời sống 06/10/2016 13:45

Đám cưới là một trong những ngày trọng đại nhất trong cuộc đời người con gái. Để đám cưới có thể diễn ra một cách thuận lợi, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc dài lâu nên có rất nhiều điều kiêng kỵ trong đám cưới.

Ông bà ta có câu "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", nhất là trong những dịp quan trọng như đám cưới. Những điều kiêng kỵ dưới đây, mặc dù đã được lưu truyền khá lâu nhưng không phải ai trong chúng ta cũng biết. 

1. Chọn ngày tốt để tổ chức đám cưới

Muốn hạnh phúc dài lâu, tuyệt đối không được làm những điều này trong đám cưới - Ảnh 1

Trong quan niệm của người Việt Nam, khi muốn làm các việc trọng đại như xây nhà, cưới hỏi,.. đều phải xem xét kỹ về ngày tháng trước khi tiến hành. Dù chưa được chứng minh một cách khoa học, nhưng việc chọn ngày lành tháng tốt góp phần làm cho chúng ta cảm thấy an tâm hơn.

Ngoài ra theo quan niệm tâm linh, cô dâu không được cưới khi số tuổi có các số 1, 3, 6, 8 ở phía đuôi vì như vậy trong cuộc sống vợ chồng sẽ gặp nhiều phiền phức, dễ dẫn đến tan vỡ hoặc rất khó có con.

2. Không tổ chức đám cưới khi trong nhà có tang

Đám cưới là việc trọng đại của hai người, để tránh gặp phải những điều kém may mắn, và bất lợi trong cuộc sống hôn nhân nên thông thường khi trong nhà có tang, đám cưới sẽ bị hoãn lại. Tuy nhiên, có một vài trường hợp bất khả kháng người ta vẫn có thể tổ chức đám cưới, người ta gọi là cưới chạy tang.

3. Bàn thờ để làm lễ gia tiên phải chuẩn bị đầy đủ, cẩn thận

Muốn hạnh phúc dài lâu, tuyệt đối không được làm những điều này trong đám cưới - Ảnh 2

Lễ gia tiên, là nghi thức bắt buộc khi tổ chức đám cưới. Trong lễ này, cô dâu và chú rễ sẽ thắp hương trên bàn thờ tổ tiên để tỏ lòng thành kính, cầu mong ông bà phù hộ cho cuộc sống vợ chồng được hạnh phúc dài lâu.

Trên bàn thờ gia tiên của cả nhà trai và nhà gái, phải chuẩn bị đầy đủ các vật phẩm như gà, xôi, rượu, hoa quả và vàng mã. Phần quan trọng nhất trong buổi lễ gia tiên đó là cặp đèn cầy long phụng.

Cặp đèn cầy này do nhà trai chuẩn bị, còn nhà gái sẽ chuẩn bị cặp chân đèn sao cho chúng vừa khớp với nhau. Điều này rất quan trọng, vì đèn và chân đèn khớp với nhau tượng trưng cho cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, hòa hợp. Còn ngược lại, khi chúng không khớp với nhau thì giữa vợ chồng sẽ nãy sinh nhiều mâu thuẫn, tranh cãi. Do đó, khi chuẩn bị hai bên gia đình cần bàn bạc trước với nhau cẩn thận.

4. Sau khi ra khỏi nhà mẹ đẻ, cô dâu không được ngoảnh đầu nhìn lại

Khi đã hoàn thành nghi lễ, cô dâu được chú rể rước ra khỏi nhà, lúc này cô dâu tuyệt đối không được ngoảnh đầu lại. Vì điều này báo hiệu trong tương lai cuộc sống vợ chồng sẽ gặp nhiều đổ vỡ cô dâu sẽ quay lại nhà mẹ đẻ.

Muốn hạnh phúc dài lâu, tuyệt đối không được làm những điều này trong đám cưới - Ảnh 3

5. Những cô dâu mang thai trước khi đám cưới, chỉ được đi vào bằng cửa sau

Theo quan niệm của người xưa để lại, cô dâu khi mang thai mà đi bằng cửa chính vào nhà chồng sẽ mang đến nhiều điều rủi. Do đó, khi vào nhà trai cô dâu sẽ phải đi bằng cửa sau. Nếu trong nhà không có cửa sau, cô dâu phải bước qua một chiếc chậu bồ kết nướng trên than hồng để giải trừ những điều xui xẻo.

Mặc dù những điều kiêng kỵ này hướng tới mục tiêu giúp cho những cặp vợ chồng mới cưới được hạnh phúc lâu bền. Nhưng chúng ta cũng đừng quá tin tưởng vào những điều này, vì đó chỉ là những lời truyền miệng chưa được khoa học chứng minh.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ khóa:   hạnh phúc đám cưới kiêng kỵ

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