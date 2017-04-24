Muốn cả năm sung túc, đừng quên làm những điều này vào mùng 1 hàng tháng

Đời sống 24/04/2017 11:21

Theo quan niệm dân gian, mùng 1 đầu tháng là một trong những ngày rất quan trọng. Nó có thể gây ảnh hưởng đến tài vận cả tháng vì vậy cần phải kiêng kỵ rất nhiều điều.

Với những ai muốn gặp nhiều may mắn, côngt? việc luôn thuận lợi vào mỗi tháng thì nên chú ý những điều này vào ngày mùng 1.

Bỏ tiền trong túi

Nhiều người thường có thói quen bỏ tiền trong ví thay vì luôn mang bên người để tránh làm rơi. Tuy nhiên, vào ngày đầu tháng, để gia tăng vận may về tài lộc bạn nên luôn mang một ít tiền trong túi. Theo quan điểm phong thủy, việc này sẽ giúp tiền bạc của chủ nhân không bị hao hụt, trong tháng sẽ có nhiều lộc bất ngờ.

Muốn cả năm sung túc, đừng quên làm những điều này vào mùng 1 hàng tháng - Ảnh 1
Vào ngày mùng một, muốn gia tăng vận may bạn nên bỏ một ít tiền trong người. Ảnh: Internet

Ngoài tiền, chủ nhân có thể mang theo chìa khóa bên người. Trong quan niệm của người xưa, một chùm chìa khóa có 3 chìa tượng trưng cho 3 cánh cửa: Giàu có, sức khỏe và tình yêu. Khi mang theo thứ này trong người, nó sẽ mang lại nhiều may mắn cho người chủ.

Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ

Để tống khứ tất cả những chuyện xui xẻo của tháng trước, vào đầu tháng chủ nhân nên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Điều này không chỉ giúp đảm bảo sức khỏe của các thành viên trong gia đình, mà còn khai thông nguồn năng lượng trong nhà. Trong phong thủy, một trong những điều cần tránh đó là không được để nhà cửa bừa bãi, vì nó sẽ mang đến cho gia chủ nhiều điều kém may mắn. Do đó, vào những ngày đầu tháng việc dọn dẹp nhà cửa là một trong những điều cần làm để cả tháng thuận buồm xuôi gió.

Ăn những món có màu sắc tươi sáng

Muốn cả năm sung túc, đừng quên làm những điều này vào mùng 1 hàng tháng - Ảnh 2
Ăn những món ăn có màu vàng, đỏ vào ngày mùng 1 sẽ mang lại nhiều may mắn, tiền bạc cho gia chủ. Ảnh: Internet

Trong ngày mùng 1, người xưa quan niệm rằng khi ăn những món ăn có màu sắc tươi sáng sẽ mang lại nhiều may mắn. Thông thường, người ta sẽ chọn ăn những món có màu đỏ hay màu vàng như xôi gấc, xôi vò,… Ông bà ta ngày xưa cho rằng, những màu sắc này sẽ mang đến vận may và tiền bạc cho gia chủ.

Những điều không nên làm vào mùng một đầu tháng

Trong ngày đầu tháng, ông bà ta quan niệm việc làm vỡ bát đĩa sẽ khiến gia đình gặp những việc không vui trong gia đình. Bởi lẽ, việc này sẽ tạo nên sự chia cắt trong gia đình.

Ngoài ra, việc nói bậy, chửi thề ngày mùng 1 cũng cần tránh để không gặp chuyện thị phi suốt cả tháng.

Muốn cả năm sung túc, đừng quên làm những điều này vào mùng 1 hàng tháng - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nhiều người còn rất kiêng kỵ việc nhặt tiền rơi ngoài đường vào những ngày đầu tháng. Điều này đã được lưu truyền từ rất lâu trong dân gian. Người xưa cho rằng khi nhặt tiền rơi ngoài đường sẽ khiến mọi vận may về tài chính bị mất. Trong dân gian có câu “của thiên trả địa”, nên khi nhận được thứ không phải của mình thì cuối cùng cũng phải trả lại.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 12 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 12 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?