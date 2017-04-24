Muốn cả năm sung túc, đừng quên làm những điều này vào mùng 1 hàng tháng

Với những ai muốn gặp nhiều may mắn, công t? vi ệc luôn thuận lợi vào mỗi tháng thì nên chú ý những điều này vào ngày mùng 1.

Nhiều người thường có thói quen bỏ tiền trong ví thay vì luôn mang bên người để tránh làm rơi. Tuy nhiên, vào ngày đầu tháng, để gia tăng vận may về tài lộc bạn nên luôn mang một ít tiền trong túi. Theo quan điểm phong thủy, việc này sẽ giúp tiền bạc của chủ nhân không bị hao hụt, trong tháng sẽ có nhiều lộc bất ngờ.

Ngoài tiền, chủ nhân có thể mang theo chìa khóa bên người. Trong quan niệm của người xưa, một chùm chìa khóa có 3 chìa tượng trưng cho 3 cánh cửa: Giàu có, sức khỏe và tình yêu. Khi mang theo thứ này trong người, nó sẽ mang lại nhiều may mắn cho người chủ.

Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ

Để tống khứ tất cả những chuyện xui xẻo của tháng trước, vào đầu tháng chủ nhân nên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Điều này không chỉ giúp đảm bảo sức khỏe của các thành viên trong gia đình, mà còn khai thông nguồn năng lượng trong nhà. Trong phong thủy, một trong những điều cần tránh đó là không được để nhà cửa bừa bãi, vì nó sẽ mang đến cho gia chủ nhiều điều kém may mắn. Do đó, vào những ngày đầu tháng việc dọn dẹp nhà cửa là một trong những điều cần làm để cả tháng thuận buồm xuôi gió.

Ăn những món có màu sắc tươi sáng

Trong ngày mùng 1, người xưa quan niệm rằng khi ăn những món ăn có màu sắc tươi sáng sẽ mang lại nhiều may mắn. Thông thường, người ta sẽ chọn ăn những món có màu đỏ hay màu vàng như xôi gấc, xôi vò,… Ông bà ta ngày xưa cho rằng, những màu sắc này sẽ mang đến vận may và tiền bạc cho gia chủ.

Những điều không nên làm vào mùng một đầu tháng

Trong ngày đầu tháng, ông bà ta quan niệm việc làm vỡ bát đĩa sẽ khiến gia đình gặp những việc không vui trong gia đình. Bởi lẽ, việc này sẽ tạo nên sự chia cắt trong gia đình.

Ngoài ra, việc nói bậy, chửi thề ngày mùng 1 cũng cần tránh để không gặp chuyện thị phi suốt cả tháng.

Bên cạnh đó, nhiều người còn rất kiêng kỵ việc nhặt tiền rơi ngoài đường vào những ngày đầu tháng. Điều này đã được lưu truyền từ rất lâu trong dân gian. Người xưa cho rằng khi nhặt tiền rơi ngoài đường sẽ khiến mọi vận may về tài chính bị mất. Trong dân gian có câu “của thiên trả địa”, nên khi nhận được thứ không phải của mình thì cuối cùng cũng phải trả lại.

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