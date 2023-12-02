Mưa lớn trong đêm, nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế bị ngập sâu

Đời sống 02/12/2023 09:43

Nước lũ lên nhanh trong đêm, nhiều nơi ở hạ du sông Bồ (Thừa Thiên Huế) lại ngập lụt cục bộ.

Dẫn theo thông tin từ Pháp Luật TP.HCM, sáng 2/12, nhiều nơi ở hạ du sông Bồ (Thừa Thiên Huế) bị ngập, nhiều tuyến đường bị chia cắt, phương tiện giao thông không thể đi lại được.

Một số người dân cho biết nước trên sông Bồ lên rất nhanh và chảy xiết từ rạng sáng nay. Nhiều người nuôi cá trên sông này khẩn trương trông coi và gia cố các lồng bè để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn trong đêm, nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế bị ngập sâu - Ảnh 1
Nước lũ lên nhanh trong đêm, một tuyến đường ở huyện Quảng Điền bị ngập - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM
Mưa lớn trong đêm, nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế bị ngập sâu - Ảnh 2
Nước lũ trên sông Bồ dâng cao và chảy xiết - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lũ trên sông Bồ đang tiếp tục lên, mực nước lúc 5 giờ sáng cùng tại trạm thủy văn Phú Ốc là 3,84m, dưới báo động 3 là 0,66m. Trong 6-24 giờ tới, lũ trên sông Bồ tiếp tục lên, khả năng sẽ đạt đỉnh vào sáng nay ở mức trên báo động 3, sau đó xuống chậm. Dự báo, từ sáng ngày 2-3/12, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 80-190mm, có nơi trên 320mm.

Trước đó, để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn trên lưu vực hồ, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 300 - 700m3/s, tùy theo diễn biến lưu lượng đến hồ để điều chỉnh lưu lượng vận hành cho phù hợp.

Mưa lớn trong đêm, nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế bị ngập sâu - Ảnh 3

Nước sông Bồ lên nhanh, chảy xiết trong đêm - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Mưa lớn trong đêm, nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế bị ngập sâu - Ảnh 4

Nhà dân ven sông Bồ bị ảnh hưởng - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Mưa lớn trong đêm, nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế bị ngập sâu - Ảnh 5

Vùng thấp trũng thôn Xuân Tuỳ, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền bị ngập lụt cục bộ - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Đồng thời, yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Hương Điền tổ chức thông báo, cảnh báo cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc, trên sông Hương tại trạm Kim Long. Các địa phương thuộc hạ du hồ chứa nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, hói thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

 

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