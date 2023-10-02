Mưa lớn kéo dài, cột điện bất ngờ sụt lún, bật gốc đổ vào nhà dân ở TP.HCM

Đời sống 02/10/2023 19:33

Sau nhiều giờ mưa lớn kéo dài, một trụ điện trung thế trên đường Âu Cơ, Quận 11 (TP.HCM) bất ngờ sụt lún và đổ vào nhà dân vào chiều 2/10.

Theo thông tin từ Vietnamnet, hơn 15h ngày 2/10, người dân sống gần nhà số 35 Âu Cơ (phường 14, quận 11, TP.HCM) nghe tiếng động mạnh, khi chạy ra kiểm tra, thì phát hiện một trụ điện trung thế bất ngờ đổ vào nhà dân.

Tại hiện trường, trụ điện đổ nghiêng, đè vào bó cáp viễn thông phía trước nhà dân, phần chân trụ điện bị sụt xuống. Theo lời người dân, thời điểm xảy ra sự cố là lúc trời vừa tạnh sau nhiều giờ mưa to.

"Trời tạnh mưa nên may mắn không xảy ra các sự cố về rò rỉ, phóng điện. Ngoài ra, các bó viễn thông 'làm võng' níu cột điện lại nên hạn chế được va đập, ảnh hưởng vào nhà" - người dân cho hay.

Mưa lớn kéo dài, cột điện bất ngờ sụt lún, bật gốc đổ vào nhà dân ở TP.HCM - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: báo Lao động

Theo thông tin từ báo Lao động, chị Diễm 29 tuổi, sống tại khu vực trên cho biết: “Tôi nghe tiếng động lớn, ra kiểm tra thấy trụ điện bật gốc nghiêng đổ về phía nhà mình. Có thể do mưa lớn kéo dài từ sáng đến chiều nên gây ra vấn đề này. Trước đây tầm 5 tháng, khu vực gần trụ điện cũng bị sụt lún tạo thành hố sâu 2m”.

Đến 15h30, nhân viên điện lực đã có mặt tại hiện trường, căng dây phong tỏa, triển khai cắt điện và khắc phục sự cố.

Mưa lớn kéo dài, cột điện bất ngờ sụt lún, bật gốc đổ vào nhà dân ở TP.HCM - Ảnh 2
Trụ điện đổ vào nhà dân - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Dân Việt, tối cùng ngày, đại diện Công ty Điện lực Phú Thọ cho biết, nguyên nhân ban đầu xác định do có dòng chảy lớn gần bên dưới móng trụ trạm Âu Cơ 27. Dòng nước chảy liên tục từ đó đã gây ra khoảng sạt lở hàm ếch ngay dưới gốc trụ, làm lún và nghiêng trụ. Có thể do mưa rất lớn từ trưa hôm qua và sáng nay đã làm bể một đoạn cống gần đó. Vụ việc không gây mất điện và không gây thiệt hại xung quanh.

Mưa lớn kéo dài, cột điện bất ngờ sụt lún, bật gốc đổ vào nhà dân ở TP.HCM - Ảnh 3
Nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ đang khắc phục sự cố - Ảnh: báo Dân Việt

"Tuy nhiên, để khắc phục sự việc này, Công ty Điện lực Phú Thọ sẽ tạm thời cắt điện khu vực để thu hồi trụ trạm, chuyển tải các hộ sử dụng điện thuộc trạm này sang các trạm lân cận. Sau khi xử lý xong cống bể sẽ tái lập trạm Âu Cơ 27 ngay vị trí hiện hữu. Dự kiến thời gian cắt điện để xử lý, thu hồi trụ trạm và chuyển tải khoảng 2 tiếng" - đại diện Công ty Điện lực Phú Thọ nói.

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