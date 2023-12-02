Một sinh viên bị buộc thôi học do đánh bạn, đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp

Đời sống 02/12/2023 10:34

Đại diện Trường Đại học Hoa Sen vừa xác nhận, nhà trường đã tiến hành buộc thôi học một nữ sinh viên có hành vi đánh bạn và đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp.

Dẫn theo thông tin từ Giáo dục Việt Nam, tối ngày 30/11, sinh viên của Trường Đại học Hoa Sen lan truyền đi một video clip ghi lại cảnh một sinh viên đánh bạn, có hành động quá khích, xúc phạm giảng viên.

Thậm chí là nhiều sinh viên còn nói rằng, em sinh viên đánh bạn này còn muốn đuổi giảng viên ra khỏi lớp

Về vấn đề này, sáng ngày 2/11, đại diện Trường Đại học Hoa Sen đã xác nhận với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam là có thông tin nói trên.

Một sinh viên bị buộc thôi học do đánh bạn, đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp - Ảnh 1
Sinh viên C.V. có hành vi tát bạn trong giờ học tại Trường Đại học Hoa Sen (ảnh cắt từ video clip) - Ảnh: Giáo dục Việt Nam

Theo đó, sự việc diễn ra vào chiều ngày 28/11. Sinh viên N.P.C.V. (Sinh năm 1997, khóa K23, ngành Thiết kế thời trang) đã có hành vi đánh bạn cùng lớp là em K.K. trong giờ học môn Pháp luật đại cương.

Sau khi nắm được thông tin này, Trung tâm truyền thông – trải nghiệm việc làm sinh viên của nhà trường đã tiến hành xác minh sự việc, lấy thông tin của các bên có liên quan, gồm: Giảng viên đứng lớp, sinh viên C.V. những sinh viên cùng lớp và cả phụ huynh.

Ngày 1/12, trung tâm này cũng tổ chức một cuộc họp gồm thành phần có Giám đốc trung tâm, giảng viên môn Pháp luật đại cương, Giám đốc ngành Thiết kế thời trang, sinh viên C.V., sinh viên bị em V. đánh, phụ huynh, đại diện Phòng Đào tạo.

Tại cuộc họp này, sinh viên C.V. cũng đã thừa nhận các hành vi sai phạm của mình.

Theo thông tin từ VietNamNet, nhà trường xác định C.V đã vi phạm quy chế người học của nhà trường. Với hành vi không chuẩn mực khi giao tiếp với giảng viên bộ môn, đánh bạn trong giờ học, trường sẽ xử lý sinh viên theo quy chế người học ở mức cao nhất là buộc thôi học.

Phía Trường ĐH Hoa Sen cũng cho hay, hôm qua, Trung tâm Truyền thông - Trải nghiệm Việc làm sinh viên gọi cho phụ huynh C.V thông tin sự việc và mời tham gia họp nhưng do phụ huynh ở xa nên không dự họp được và đồng ý với kết quả xử lý kỷ luật trường. Sau sự việc này, đại diện nhà trường, giảng viên bộ môn và ngành cũng đã gặp gỡ, trấn an các sinh viên khác trong trường tiếp tục học tập. 

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